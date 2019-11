El "desafío" que enfrenta Fekir en el Betis

"Me gusta enfrentar desafíos, incluso si parecen un poco locos, y quiero devolver la confianza que me dio este club". Con estas palabras, Nabil Fekir explica los motivos por los que decidió abandonar el Lyon, ("es el club de mi corazón", dijo) para fichar por el Real Betis.

En una entrevista concedida al medio francés 'Telefoot', Fekir asume que a sus fans les pillase de sorpresa. "Entiendo que mi elección de marcharme a Sevilla pudiese ser sorprendente: cuando vienes de un club como el Lyon, que cada año juega la Liga de Campeones, puede parecer un poco incomprensible".

"Aún no se ha visto lo mejor de mí", dice el galo, que confía en brillar en Heliópolis para seguir siendo un fijo para Deschamps. "No he tenido muchas oportunidades en la selección, pero acepto lo que el entrenador me da y sigo trabajando" con la Euro 2020 como "objetivo".

Junto a ello, Nabil Fekir realiza un balance muy positivo de sus primeros meses en LaLiga, a pesar de que "a nivel colectivo no están saliendo las cosas"; ya que el fútbol español cree que es ideal para su estilo. "España es un campeonato que me viene un poco mejor que la Ligue 1, con un juego menos físico, más técnico y más enfocado en ir hacia adelante, así que espero que se vea un Nabil que no hemos visto tanto", dice.

Por otro lado, Fekir admite que el regate es una de las principales armas de su juego y lamentó que cada vez se vean menos jugadores que encaren y busquen el desborde: "No hay muchos regateadores (en el fútbol actual). Creo que se debe también a que hay defensores más físicos y más inteligentes. Los defensores han elevado su nivel. Creo también que se ha perdido el fútbol de la calle. Es una pena, esa libertad para hacer cosas... Vas creciendo y en el fútbol profesional todo es más posicional y más táctico. Se ve el fútbol como una profesión, un trabajo, pero al final es una pasión, un juego". "Yo intento estar tranquilo en el campo y sentirme libre, no estresado. Juego sin pensar, con la cabeza libre", añadió el '8' bético.

No obstante, Fekir es mucho más que un regateador. El tanto al Celta es el tercero que anota con la camiseta de las trece barras, tras el del Camp Nou y el que le metió al Leganés para darle la victoria a su equipo. También la pide y asume peso en tareas creativas, bajando a recibir y asociándose con gran criterio.

El campéon del mundo en 2018 no dio muchos pases ante el Real Madrid ('sólo 25'), pero sí supo entregar la mayoría (22 de ellos) a sus compañeros, recuperando, por otra parte, tres balones, curiosamente, uno más que Bartra (2), el improvisado pivote defensivo.