Resumen de la Jornada en Tercera división

Betis Deportivo 4-1 Coria: Resurge Robert para disipar dudas.

En el campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol por la resiembra de la hierba del estadio principal, el Betis Deportivo volvió a la senda del triunfo ante el Coria en la resurrección de Robert. En su regreso a la titularidad, el extremeño anotó un doblete en una victoria que los verdiblancos sellaron gracias a un penalti transformado por Raúl y a un tanto del incisivo Baena ya en el descuento.



Dentro de la habitual política de rotaciones que ha instaurado Manel Ruano, el técnico catalán introdujo hasta siete cambios con respecto a la derrota intersemanal en Lucena: oportunidad para Xiker, Robert, Jime y Meléndez y regreso al once de los más habituales Altamirano, Baena y Raúl. Por su parte, el Coria saltó al césped amparado en su ya clásico 1-3-4-1-2, planteamiento con un poco más de mordiente que en citas anteriores al acompañar Gómez al 'pichichi' Pablo.



Con el partido y el balón controlado, el Betis Deportivo apenas tardó quince minutos en detectar el agujero de la zaga ribereña: el carril diestro, por donde llegaron los dos primeros goles verdiblancos. Así, Visus dibujó una apertura espléndida para Jime, quien, tras amagar, pasó atrás a Robert para que, con un chut pegado al palo izquierdo de Isco, abriese la lata; mientras que a renglón seguido (16'), de nuevo el '10' aparecía desde segunda línea para aprovechar un servicio de Calderón. En dos zarpados, el filial bético parecía sentenciar un envite que, pasado el ecuador del primer acto, empezó a controlar un Coria que previamente ya había avisado por medio de un disparo de Rafa Toro, quien obligó a lucirse a Rebollo (20'). La pelota, muy deseada por ambos conjuntos, cambió de dueño y la reacción visitante encontró premio (36'): jugada iniciada por Pablo, que abrió a la derecha para Rafa Toro, cuyo centro, en segunda instancia, fue alojado en las redes por Juan Gómez. Partido nuevo que apenas duró cuatro minutos, pues Raúl, al convertir un penalti de Cristian sobre él mismo, devolvió la tranquilad a los suyos.



Tras el asueto, el Betis Deportivo aprendió la lección del primer acto y, consciente de que el Coria sufre si no maneja el esférico, comenzó a defenderse con el balón. Posesiones largas para hacer correr de un lado a otro a un cuadro ribereño que, a pesar de intensificar su presión en ciertos momentos, no fue capaz ni de robar la pelota ni de acercarse con peligro al área de Dani Rebollo. Con todo decidido, Baena, ya en el 92', aprovechó un rechace de Isco en un mano a mano con Mizzian para cerrar la goleada.



Conil 1-0 Sevilla C: El Sevilla C se aleja de los 'play off'.

Con muy pocas ocasiones de gol pero sin generar errores defensivos, el Conil hace que con una ocasión que consiga le baste para obtener un buen resultado. Al final, 1-0 y tres puntos importantes para el casillero jandeño. Salvo Vacas, que buscaba alguna jugada combinativa, poco hay que destacar en el conjunto de Lolo Rosano. Isaac también estuvo activo en el ataque. Un despiste defensivo de Carmona terminó significando el único gol del encuentro para los de Lázaro Canto. Tras el gol, el Sevilla quedó desconcertado y grogui, y no consiguió recomponerse para lograr el empate. La derrota aleja a la escuadra nervionense de los puestos de 'play off' y le permite al Conil acercarse a su objetivo.



Lebriajana 0-0 Antoniano: Más tensión que fútbol en el derbi lebrijano.

La Lebrijana, con un juego más vertical y vertiginoso, y el Antoniano, con un estilo basado en dominar el balón, cumplieron con el guion previsible de derbi y protagonizaron el típico duelo de máxima rivalidad en el que hubo más emoción que fútbol y ocasiones y en el que, por lo tanto, firmaron un empate justo. Ranchero fue el 'villano' de los blanquirrojos y Alfonso el héroe albiceleste al detenerle un penalti al atacante en la jugada que pudo cambiar el desarrollo del partido.

De entrada, ni Pepe Bermúdez ni Rubio sorprendieron con sus onces iniciales, pues ambos apostaron por sus hombres de confianza. En sendos 1-4-2-3-1, la presencia de Lúa en la banda izquierda y de Sergio en la derecha fue lo más llamativo en la Lebrijana; mientras que Chuliqui, quien ganó la partida a Domingo, fue el 'nueve' de un Antoniano que, espoleado por su gran arranque de campaña, saltó mejor al Municipal. Así, la buena puesta en escena del conjunto ayer visitante estuvo a punto de encontrar premio en el 4', cuando el árbitro señaló penalti por una mano en el área albiceleste. Sin embargo, el tiro de Ranchero, potente y centrado, se topó con el intuitivo pie de Alfonso. La Lebrijana respondió con un centro-chut de Juanma que sacó como pudo Andrés (12'). Dicha acción se produjo aún bajo un dominio blanquirrojo que, poco a poco y gracias a las internadas de Sergio y Lúa, fue tornando en albiceleste. Un jugadón del extremo derecho a cuyo centro no llegó Giráldez y un servicio del coronileño cabeceado por el ariete arriba evidenciaron la ligera superioridad de la Lebrijana antes de llegar al tramo final del primer acto, cuando la tensión, la intensidad y las disputas por los balones divididos se apoderaron del derbi.