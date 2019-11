Riqui Puig: "Si no tengo minutos, tendré que tomar alguna decisión"

El Betis anda buscando un centrocampista desde el pasado verano. Durante los últimos días de mercado en las oficinas de Heliópolis se barajaron diversos nombres, como Carles Aleñá o Emre Can. Sin embargo, por unas razones u otras, no se consiguió la llegada del deseado mediocampista, por lo que no sería de extrañar que el club verdiblanco tratase este tema nuevamente en el mercado estival.

Otro nombre que cobró mucha fuerza entre la directiva que presiden Haro y Catalán al final del pasado mercado de fichajes fue el de Riqui Puig. El talentoso centrocampista de la cantera azulgrana fue tentado por el club de La Palmera, aunque el propio futbolista rechazó cualquier posibilidad de salir de la Ciudad Condal.

Ahora, ante el overbooking de centrocampistas en el primer equipo azulgranada, el jugador de Matadepera ni siquiera ha sido llamado por el primer equipo y ya se plantea una posible salida en la próxima ventana de traspasos: "Si no tengo minutos tendré que tomar alguna decisión".

"Hay muchos jugadores y me está costando tener esos minutos. No estoy entrenando tanto con el primer equipo esta temporada, el año pasado prácticamente estaba en dinámica del primer equipo, entrenaba con ellos y bajaba a jugar con el B. Pero son cosas del fútbol y hay que tocar con los pies en el suelo".

Con el Barcelona B Puig es un jugador imprescindible, habiendo firmado dos goles y repartido dos asistencias en los 10 partidos disputados con el filial culé, actualmente sexto en el Grupo III de la Segunda división B del fútbol español con 19 puntos, tres menos que el líder, el Club Lleida Esportiu.

"Tengo que coger minutos y experiencia y tengo la suerte de que en el B juego casi siempre. Es duro, porque el año pasado estaba en dinámica del primer equipo y este año no estoy participando tanto. Son cosas del fútbol y lo tengo que asimilar" sentenciaba tras el empate a 0 ante el Andorra de Piqué.