Bartra: "Un equipo completo no se hace de un día para otro"

Marc Bartra es una de las caras más reconocibles de la recuperación del Betis de los dos últimos partidos. El central ha actuado como pivote en esos dos choques con actuaciones destacadas, "Hemos superado una fase que no ha sido nada fácil. Estamos en ello. Nadie dijo que iba a ser fácil. Ahora llevamos una dinámica mejor de sensaciones que damos en el campo. El equipo está bien enfocado a lo que queremos", ha dicho en Radio Marca el ex del Dortmund, que hasta el partido del Celta no había jugado en esa posición: "Desde que soy profesional es la primera vez. Es una posición nueva para mí. En juveniles he jugado alguna vez. Es una posición nueva. A nivel de condiciones puedo aportar mi granito de arena. Es una posición que a nivel defensivo me siento cómodo ayudando a mis centrales, a mis laterales. Y luego a nivel físico cambia mucho jugar de central al medio. Es mucho más constante, hay que correr más. Entrenando me encuentro bien. Es una posición que es diferente, pero que al mismo momento, con ese compromiso y esas ganas de aportar al equipo sea donde sea, las cosas han salido bien. En el Bernabéu no encajamos gol, contra el Celta fue de penalti, así que bien".

Bartra reconoce las dificultades del inicio y las achaca a que el equipo tenía que hacerse a los métodos de Rubi. "Es un entrenador que domina todas las facetas del juego, tanto con balón como sin balón. Somos un equipo que sin balón está trabajando bien. Somos más compactos y eso hace que no sea fácil que no nos creen ocasiones. Como son muchas cosas, con balón y sin balón, pues necesitas un proceso. Ahora quizá sí que en estos dos últimos partidos se ve a un equipo que sin balón trabaja y con balón crea ocasiones", subraya.

En cualquier caso, hay mejoría: "Un equipo completo no se hace un día para otro. Cuando quieres ser completo en todas las facetas necesitas un proceso, que el equipo coja automatismos con y sin balón. Y a nivel físico es importante estar bien. No tienes tanta posesión y eso se nota, al Madrid le competimos 95 minutos".

Bartra considera que el planteamiento de Rubi es ser protagonista: "Queremos ser protagonistas y tener el balón. Pero el que tienes en frente también quiere hacerlo. tienen jugadores de mucha calidad. El Celta con Rafinha, Aspas, Denis o el Madrid con Kroos, Modric, Benzema... al final lo importante es cuando tienes el balón asociarte y cuando no lo tienes trabajar. Quizá necesitamos tener más balón para que nos dé más aire".

Igualdad en el derbi: "Al derbi llegamos los dos equipos reforzados. Se va a ver un partido disputado e igualado hasta el final. Al equipo lo veo con confianza. Disfrutamos con y sin balón y se va a ver un derbi superdisputado".

Otros derbis: "Hablando del partido me entran ganas de que llegue el día. He jugado derbis de gran calibre, no sólo en España, sino a nivel europeo. Son más de tres puntos. Marcan la felicidad de la gente, sabes que todo lo que se hace en un derbi se magnifica. En mi caso me lo tomo tranquilamente pensando que van a salir las cosas".

Su partido más especial: "A nivel mundial Bayern-Dortmund es más vistoso, pero a nivel de sentimiento el Dortmund-Schalke es más parecido aquí, quizá no tanto porque aquí es espectacular. Las ciudades están pegadas, pero no es la misma ciudad. En Dortmund todo el mundo es del Dortmund, aquí está dividido y eso lo hace más atractivo".

Defensa de tres o de cuatro: "Depende del rival al que te vayas a enfrentar. Hay que adaptarse a ellos. El entrenador sabrá si hay que jugar de una manera u otra. A nivel personal, siempre que el entrenador me dé la confianza me siento cómodo, ya sea como central, en el medio, con tres centrales o con dos".

Su nivel: "Lo importante es sentirse bien a nivel físico y dentro del equipo. Es un cúmulo de todo, de que te sientas bien físicamente, que ahora me siento mejor. Y luego está la confianza de que el equipo tire. Para dar mi mejor nivel tengo que estar bien físicamente, mentalmente y que el equipo vaya bien".

La mano del Bernabéu: "Ya se nos hizo una charla sobre las manos y nos dijeron que cuando un jugador iba al suelo y la mano va abajo no es mano, otra cosa es cuando va arriba. El VAR siempre lo he defendido, pero se nos dice que el VAR entra en jugadas muy claras y que no entre en todo. Pierdes ritmo. Tendría que entrar en un gol fantasma o cuando es muy claro que el árbitro no ha visto. Si un árbitro se equivoca por poco es normal, es humano".

La selección: "En mi mente está ayudar al Betis a crecer lo máximo y también estar en la selección. Siempre que he ido me he sentido muy bien, como si fuera mi familia. Voy desde la sub 18 y he jugador 14 veces con la absoluta. Para mí la ilusión y el reto está ahí".

No quiere salir: "Al venir quise un contrato largo y estable. Podría haber firmado menos años, pero quería estabilidad, aportar lo máximo. Aportar lo que he aprendido en el Barcelona y el Dortmund. Con esa estabilidad dar lo mejor de mí. Estamos bien encarados para conseguir objetivos personales y colectivos".

Fekir: "Nabil es un jugador de talla mundial. Tiene una calidad y un talento descomunal. Es muy tranquilo. No se excita en momentos buenos ni se viene abajo en los duros. Es buena persona. Estamos encantados con él y con lo que aporta".