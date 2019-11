Guardado habla de su renovación y le pide ayuda a Chicharito

A sus 33 años, y en su tercera temporada en las filas Betis, Andrés Guardado sigue siendo un pilar en el centro del campo verdiblanco. Por ello, desde la comisión deportiva que encabeza Ángel Haro y José Miguel López Catalán no han dudado en cerrar una renovación con el mexicano por las dos próximas temporadas, que será anunciada cuando el club encuentre el momento oportuno para darle el boato que merece, tal y como ya contó ED.

El jugador, por su parte, no esconde que el acuerdo es una realidad y agradece el gestio de la entidad heliopolitana, frenando así su marcha a la MLS norteamericana, donde siempre ha contado con muchas 'novias'. "Estamos muy cerca de cerrar la renovación, feliz de que un equipo como el Betis, con este proyecto tan ambicioso, siga confiando en mí a pesar de la edad, eso me compromete y me da mucha confianza", ha asegurado el ex del PSV en 'Fox Sports'.

Con los cinco sentidos puestos, por tanto, en sacar al equipo bético de la situación en la que se encuentra, y con el derbi como inmejorable ocasión en el horizonte más cercano, Guardado reconoce que el proyecto de Rubi no ha arrancando como esperaban, pero no duda de la calidad de sus compañeros para poder escalar posiciones y luchar por Europa, verdadero objetivo del equipo.

"El inicio no ha sido como hubiéramos querido, pero sentimos que todavía estamos a tiempo, confiamos mucho en la plantilla que tenemos", ha afiarmado el centrocampista, perfectamente integrado en la familia verdiblanca: "Más allá de la situación, esté bien o mal en la actualidad, estoy feliz en la institución, es mi tercer año aquí. Desde el primer momento me recibieron como en casa. Vuelvo a sentirme orgulloso de haber tomado la decisión de venir aquí".

En otro orden de cosas, Guardado también se refirió a la capitanía que ostenta en la selección de México, algo que asume con orgullo. "Es una responsabilidad muy grande. No es que no me la crea, pero siendo sincero yo muchas veces he sentido que me queda muy grande porque vienes a suplir a un capitán de toda la vida como Rafa Márquez. Tú ves su porte, su jerarquía, su carrera, todo lo que ha ganado... El ser su sucesor es un paquete muy grande", señaló.

En ese sentido, el azteca desveló que incluso ha pedido consejo a otros componente del 'Tri', entre ellos, curiosamente, el sevillista Chicharito Hernández, otra institución en su país. "He tenido que hablar con mis compañeros de mayor peso en selección y pedirles ayuda. Necesito de Memo, Chicharito, Héctor Herrera, en su momento Chuy Corona... Yo sólo no puedo, mi manera de ser líder es muy diferente a la de antes, entonces entre todos hay que sacar esto a flote", sentenció.