Pozuelo: "Ojalá haya doble alegría el domingo"

Cuando dé comienzo el derbi en el Benito Villamarín, Alejandro Pozuelo se estará jugando conseguir su primer título de la MLS a 8.600 kilómetros en el CenturyLink Field de Seattle. "Siempre estoy pendiente del Betis porque mi familia es muy bética, pero el domingo estaré concentrado en la final. Ojalá que después del partido del domingo haya dos alegrías que celebrar", señala el de Triana desde Toronto, donde es la gran estrella. "Me siento muy bien aquí desde el primer día. Me recibieron con los brazos abiertos desde que llegué. La bienvenida en el aeropuerto fue espectacular y eso se ha transmitido después en el campo. Estoy muy contento por lo colectivo, porque hemos llegado a la final, y por lo individual, porque he sido nominado entre los mejores recién llegados, he jugado el All Star y estoy en el mejor once de la MLS. Ahora hay que ponerle el broche con el título", explica.

En la final, los Seattle Sounders parten como favoritos. "Juegan en casa, ante 70.000 espectadores, fueron segundos en su división... pero a nosotros nos da igual. En el vestuario sabemos que podemos ganar como ya lo hemos hecho en campos difíciles como en Atlanta o Nueva York", indica.

Pozuelo, que se fue del Genk poco antes de que se proclamara campeón de Bélgica, está encantado con lo que se ha encontrado en Estados Unidos. "Es una liga concebida para el espectáculo. No sólo es el juego, es la prensa, los estadios siempre llenos y el nivel me ha sorprendido. Ya me lo había dicho Víctor Vázquez, que aquí no se pasea nadie. Hay muchos suramericanos, que son muy competitivos y es un campeonato exigente".

En Seattle, es Lodeiro quien marca las diferencias: "Es uruguayo, juega de '10' y Seattle juega a lo que él es capaz de crear. Si somos capaces de cerrarle los espacios tendremos más opciones de ganar".

Confianza en su Betis

Aunque no podrá ver el partido, a buen seguro que lo primero que querrá saber Pozuelo cuando acabe su encuentro es el resultado del derbi. "Creo que si preguntas a cualquiera te diría que el Sevilla es favorito porque llega mejor. Pero en un derbi eso puede jugar en su contra porque se relajen o porque el Betis saque más coraje para rebelarse. Ahora han tenido dos buenos resultados y el empate en el Bernabéu puede darle alas. Tengo confianza en que el Betis pueda conseguir una victoria y darle una alegría a la afición, que se lo merece", concluye el canterano verdiblanco.

El abanderado de Toronto

Toronto hizo una importante apuesta por Alejandro Pozuelo, que llegó al equipo canadiense consciente de que le iban a pedir que liderara al bloque para conseguir la segunda MLS de su historia. "Empezamos bien, luego tuvimos un bache por las lesiones, pero hemos llegado bien al 'play off' que son los partidos en los que se decide el título", cuenta el ex del Betis. También Seattle busca el segundo entorchado de su historia. El que gane estará ya entre los más laureados del campeonato, sólo por detrás del DC United (4) y de Los Ángeles Galaxy (5).