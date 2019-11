Bartra pide paciencia con Lainez

Diego Lainez no está fisfrutando de casi ningún minuto desde que Rubi llegó al banquillo del Real Betis. El joven mexicano solo ha disputado 54 minutos en lo que va de Liga y que los verdiblancos no jueguen este año competición europea no ayuda a que Lainez pueda meterse en la dinámica del equipo.



Marc Bartra ha hablado para beIN SPORTS sobre el momento que está atravesando la joven promesa en el club bético. El catalán considera que debe ser paciente para ganarse poco a poco un lugar en el equipo; además, comparó sus inicios con los de su compañero admitiendo que tienen similitudes.



"Diego es un jugador con mucho talento, tiene mucho equilibrio, tiene ese desparpajo, ese uno contra uno que es muy bueno para el fútbol. Yo hasta los 18 años fui internacional (seleccionado) en muchas categorías, ganando títulos, en el Barcelona B siendo de los jugadores importantes".



"Llegué al primer equipo en Primera División y ahí es donde ves al competencia que hay. Me veo un poco con esa similitud con Diego, porque llegas siendo una buena pieza en tu equipo y te encuentras con una Liga que es de las más fuertes del mundo. Hay que tener paciencia, es muy joven. La paciencia en ese sentido yo también la tuve que tener, pero cuando hay talento y hay ganas, le puede ir muy bien", dijo para beIN SPORTS.



Bartra concluyó hablando sobre la dura competencia que existe actualmente en el Betis y recalcó que Lainez tiene actitud y talento, pero que ha recalado en uno de los clubes más grandes de España teniendo el añadido de venir de otro país y otra cultura, debe ir escalando poco a poco.





Me contaba @MarcBartra que lo que está viviendo @DiegoLainez10 con el Betis lo vivió en primera persona en el Barça, pide tener paciencia, porque Diego tiene todo el talento para triunfar España... pic.twitter.com/IRuWMXgBIh — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) November 7, 2019