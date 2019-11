"Creo que el Betis puede acabar en puestos europeos"

Continuamos con la entrevista a Juan Francisco Lewis Landeira, vocal de Disciplina Deportiva del Comité de Entrenadores de la RFAF y entrenador, quien ha querido también hacer un repaso a los dos equipos de Sevilla, al derbi de este domingo y a los problemas que observa en el fútbol base temporada tras temporada.

-¿Cómo está viendo al Betis del Rubi?

-El Betis sabe jugar muy bien al fútbol, aún le quedan reminiscencias del juego de Setién. El día en que Rubi salga a entrenar con el cuchillo entre los dientes y consiga arreglar los problemas en defensa, el equipo va a mejorar enormemente. Creo que pueden acabar en puestos europeos si corrigen esto.

Es un problema que Setién ya detectó en su día, y por ello optó por empezar a defenderse con el balón. Al principio dominaba y apabullaba a los rivales, luego estos se dieron cuenta de su forma de jugar y que se abrían mucho para tener esa posesión, por eso se le cerraban tanto y salían disparados a la contra, sabían que ahí estaba su debilidad.

-¿Y el Sevilla de Lopetegui?

-Lopetegui lo está haciendo muy bien en el Sevilla, me ha sorprendido bastante. Monchi ha conseguido arreglar los problemas que dejó en el equipo el anterior director deportivo. Es un entrenador muy metódico, aunque creo que en la recta final van a sufrir mucho, le faltan recambios. Sin Óliver o Banega en el campo nadie mueve al equipo. Por eso no entiendo por qué no se saca más gente de la cantera en vez de fichar tanto. Fíjate en el Betis, que en los últimos años ha sacado a Fabián, Ceballos o Júnior. Estos equipos tienen que nutrirse de la cantera, dar la oportunidad de estrenarse con el primer equipo. Ahora dicen que el Madrid quiere a Fabián ¡Cómo no lo van a querer! tiene un disparo desde la frontal tremendo.

-Este fin de semana es el derbi

-Al Sevilla se le ve más cansado, en el segundo tiempo contra el Atlético ya había jugadores a los que les costaba regresar. Es verdad que en el primer tiempo lo hicieron muy bien y no dejaron jugar a los de Simeone, pero en el segundo, en cuanto el Atleti dio un paso adelante, ya no podía. Aunque ese cansancio puede ser contrarrestado con motivación. Yo creo que si el Betis evita que sea el Sevilla el que meta el primer gol, estoy seguro de que ganan el partido.

-La liga más igualada de los últimos años

-Creo que tiene que ver con la llegada del VAR. Aunque es verdad que Madrid y Barça son mejores equipos y por tanto van a atacar más y tienen más opciones de que les hagan penalti, ahora cuando un equipo pequeño consigue llegar al otro área y les derriban también les van a señalar los once metros, por lo que los partidos se están igualando mucho en ese sentido. Es la liga más bonita de los últimos tiempos, tienes ahí arriba a la Real Sociedad, el Granada, el Sevilla... hay 13 equipos en 5 puntos. Otros años, a estas alturas, la diferencia entre el primero o el segundo con el tercero era abismal. Aunque tengo que reconocer que cada vez estoy más desencantado con el fútbol

-¿A qué se debe?

-Me gustaría que fuera un deporte más noble y que buscara unir más que separar a la gente. Recuerdo ir a ver la final de copa entre el Atlético y el Madrid en el Bernabéu donde ganaron los de Simeone. Yo iba con el Atleti y a mi lado se sentó un señor mayor y si hijo de unos 30, ambos del Madrid. Cada uno celebramos nuestros goles sin meternos con el otro y al final del partido me abrazó y me felicitó. No entiendo por qué el fútbol no puede ser siempre así.

-Problemas en el fútbol base

-Ahora, cuando un padre apunta a su hijo a una escuela de fútbol lo primero que pregunta es el precio. Van a dejar a su mayor tesoro, que es su hijo, y se preocupan antes por el precio que por las instalaciones, la estructura del equipo, los materiales, la titulación del entrenador... Y luego están los clubes y las escuelas, que miran por su economía por encima de todo. A veces pasa que contratan un monitor con una buena preparación y, por cosas de la vida, tiene que marcharse.

La escuela, en vez de darlo de baja, busca a un padre de alguno de sus jugadores y lo pone a entrenar. Así sucede que te encuentras con barbaridades, como chicos de 9 o 12 años subiendo y bajando las gradas para entrenar.

También están los padres durante el partido, que vuelven loco a los niños. Tienen que dejarlos que se diviertan, y que sea el entrenador el que los dirija. El problema está en que los padres han visto que se gana mucho dinero con el fútbol, todos quieren tener un Messi, cuando un chaval a esa edad lo que tiene que hacer es divertirse.

Por otro lado el ejemplo que dan los profesionales a los jóvenes. Imagínate, un niño de 9 años que es fan de cualquier jugador. Ese jugador, en un partido, hace una falta muy clara pero empieza a quejarse al árbitro de que no le ha dado, o al revés, se tira simulando una falta. Ese niño va a imitar el comportamiento en el campo. Luego nos quejamos de los árbitros, pero es muy difícil.