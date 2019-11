¿Echará de menos el Betis a su talismán en los derbis?

El empate y la mejorada imagen del equipo en el Santiago Bernabéu han calmado las aguas en el Betis. El derbi se afronta con otra mirada, con mayor optimismo. Pero a los de Heliópolis les faltará este domingo su gran talismán: Lorenzo Serra Ferrer.

Para Rubi y sus jugadores será todo un reto: ganar sin el de Sa Pobla en la disciplina del club bético. Y es que, en los últimos 33 años, cada vez que el Betis celebró un triunfo sobre el Sevilla ante su gente, lo hizo con Serra Ferrer manejando los hilos.

Desde el célebre 'Domingo de Romo', como se popularizó aquel duelo cainita que resolvió un tanto del bético Romo (1-0) en la Semana Santa de 1986, el conjunto verdiblanco sólo ha ganado cuatro derbis de los 28 disputados (con 12 derrotas y los mismos empates) en el Benito Villamarín, contando también la Copa y la Europa League. Y en todas las victorias estuvo el balear presente.

En su primera etapa como técnico bético, Serra se impuso al eterno rival en la 94/95 (2-1), con goles de Kowalczyk y Sabas y de Tevenet, ya en el tramo final, para los nervionenses. Una alegría que volvería a saborear ante su público por partida doble en su regreso ya en el siglo XXI: 1-0 en la 04/05 (marcó Oliveira) y 2-1 en la 05/06 (Robert de penalti y Varela, anotando entre medias Saviola).

Pero no queda ahí la cosa. Hubo que esperar a una tercera etapa del mallorquín en Heliópolis, como vicepresidente deportivo esta vez, para ver un nuevo triunfo verdiblanco en su campo, materializado con un gol de Joaquín la pasada campaña (1-0).

Todos estos datos son sólo parte de lo mucho que Serra Ferrer ha aportado el Betis en su historia moderna. Por ello, no es de extrañar que buena parte del beticismo aún no entienda su salida por desavenencias con los actuales dirigentes, como dejó patente la grada con sus cánticos en el último partido como en el coliseo de La Palmera, ante el Celta.

Por otro lado, cabe destacar que al Betis le ha ido mucho mejor en este periodo, curiosamente, en el Sánchez-Pizjuán, donde ha firmado hasta nueve victorias y cinco empates, por 14 derrotas. Y tres de esos triunfos también llegaron con Serra: 0-1 en la 94/05, 0-3 en la 96/07 y el recordado 3-5 de la 17/18.