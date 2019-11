Rubi: "La idea será la misma con cuatro que con cinco defensas"

Rubi se ha sentado este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para analizar las sensaciones de su equipo de cara al derbi de este domingo entre el Betis y el Sevilla FC en el Benito Villamarín. "Será un día especial al máximo y hay muchas ganas de vivirlo. Deseando que salga perfecto, de que lo recordemos toda la vida. Sobre todo yo como entrenador. Tiene que ser muy bonito. El estado de ánimo del equipo en diez días es muy diferente. El equipo está convencido, con muchas ganas de jugar este partido, que es una oportunidad muy grande de devolver el bético este sufrimiento del inicio de LaLiga", dijo el preparador del Betis.

También se refirió Rubi al hecho de abrir el entrenamiento previo para la afición, una "tradición" que le han explicado esta semana y que está "encantado" de continuar: "Abrir las puertas y estar todos juntos con la afición".

Sobre el partido en sí, Rubi dijo que "va a ser igualado". "¿Poner un favorito? A no ser que sea jugar con los dos grandes, en LaLiga es complicado hablar de favoritos. Cualquiera puede ganar a cualquiera.

Tampoco dio pistas sobre el sistema que pretende utilizar, si continuar con la defensa de cinco o si, en cambio, volver a una línea de cuatro. "Yo no tengo un sistema. Soy un entrenador que intento trabajar diferentes variantes dentro de una idea de juego. Y como entrenador tengo que tratar de poner en práctica diferentes sistemas. Cuando juguemos el partido, explicaré el porqué del sistema que utilicemos", esgrimió el catalán, antes de seguir argumentando su ideario futbolístico: "Nosotros queremos ser siempre protagonistas con el balón, lo que pasa es que el equipo de enfrente a veces no te deja. Lo que yo quiero, también, es ser vertical con la pelota. Ir a por el partido. La idea de juego es la misma con una defensa de cuatro o de cinco, robar el balón e ir a más. Si vamos mejorando el estado de ánimo, también se verá un mejor Betis".

Sobre el respaldo público que ha recibido por parte del vestuario en los últimos días, Rubi se mostró abierto y agradecido: "Tal y como está montado el negocio, que salgan voces importantes respaldándote siempre se agradece, porque la gente puede tener dudas de cómo está funcionando internamente. Yo nunca he escondido que hemos tenido dificultades al principio y que ahora va como la seda. Dentro no hay ninguna duda de que estamos muy unidos. La única pelea que hay es que todos quieren jugar lo máximo".

También habló Rubi de otras cuestiones:

- Su futuro en el banquillo, dependiendo de que gane o pierda el derbi: "Yo soy el mismo. Entiendo lo que significa este partido al Betis y a la afición. Hasta en los semáforos me paran los aficionados. No vamos a fallar en ir al mil por mil. Lo que estoy intentando frenar es que ese mil por mil no nos pueda perjudicar. A veces la aceleración te puede llevar a pasarte de frenada. Es un partido que siempre marca un antes y un después en la temporada".

-El momento anímico:

"El día de la Real Sociedad fue muy malo por un lado. Pero por otro lado, se habla, se pone un plan para el futuro. La predisposición está siendo espectacular. Los jugadores se dejan la vida en cada entrenamiento. El derbi nos llega en un buen momento con respecto a cómo nos ha ido hasta ahora la temporada. Sí que llegamos en un momento de mucha confianza"

-Joaquín, de cara al derbi: "En el primer entrenamiento de esta semana, que sabéis que siempre hablamos un poquito. La primera pregunta del cuerpo técnico fue a gente que ha vivido el derbi, que nos contara cosas. Joaquín tomó el peso y dio consejos importantes. Que se vea esa garra y peleemos cada palmo de campo. Pero que no nos pasemos de frenada. Creo que el entrenador en estos partidos no es tan necesario, el jugador se motiva solo".

- Sus disculpas a Vinicius: "Ha hecho bien disculpándose. Joaquín es la persona más generosa del mundo y creo que ha hecho lo correcto. No vamos a darle más vueltas a eso".