Álex Moreno: "Lo más justo era el empate"

Se lamentaba el carrilero zurdo del Betis, Álex Moreno, tras el partido de la oportunidad perdida por su equipo ante un Sevilla que dio un paso atrás tras el 1-2. "Creo que el Betis que se ha visto hoy ha sido bastante superior, hemos hecho lo más difícil que era empatar, cuando mejor estábamos nos han hecho el gol. Lo más justo era un empate pero bueno, a seguir remando", aseguró el ex del Rayo, que achacó a la falta de suerte la situación del equipo, que no termina de despegar en LaLiga. "Estamos llegando mucho, no estamos teniendo suerte de cara a gol, también el sistema hace que podamos llegar más pero bueno, si hubieran entrado las ocasiones hablaríamos de otro resultado".

Por último, pidió unificar el criterio a la hora de usar el VAR. "El VAR está para ayudar, a veces lo revisa a veces no, no quiero entrar en el VAR pero tiene que ir mucho mejor de lo que va, si hay patada hay que revisarlo y bueno, creo que lo más justo era un empate".