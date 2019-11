Fekir-Koundé: duelo entre los más 'caros'

El derbi deparará numerosos duelos interesantes por la elevada calidad que atesoran las dos plantillas, con cruces de alta tensión en las bandas, con Álex Moreno contra Jesús Navas o Emerson ante Reguilón, y también en el centro del campo, donde Fernando tendrá, entre otras, la misión de secar a Canales.

No es la única tarea del brasileño, que igualmente deberá estar pendiente del principal peligro del cuadro verdiblanco, Nabil Fekir, una amenaza entre líneas. No obstante, el pivote sevillista no estará solo en esta ardua labor, pues posiblemente recibirá ayudas de los centrales al partir el Betis probablemente con un solo delantero: Borja Iglesias o Loren.

Debido a sus características, lo más probable es que sea Jules Koundé el que salga de su posición para salir al paso del habilidoso futbolista verdiblanco. Dado el caso, se enfrentarán dos de las grandes apuestas de los clubes en el pasado mercado estival.

Fekir se erige en el fichaje estrella de los heliopolitanos y Koundé fue una de las principales inversiones de Monchi, con fe plena en la progresión del central. No en vano, ambos, según la web especializada Transfermarkt, lideran la tabla de valor de sus respectivos equipos, eso sí, con una diferencia notoria entre los dos.

Fekir será con una extensa diferencia el jugador con un mayor valor de mercado sobre el terreno de juego con 60 millones, seguido por otro bético, el delantero Borja Iglesias, tasado en el precio que se pagó por él, 28 millones de euros.

En el tercer peldaño aparece el primer sevillista, Koundé, igualado a Rony Lopes en 25 millones de euros, si bien el internacional portugués no participará en el derbi. El defensa galo ha mejorado con los partidos y se lo pondrá difícil a Fekir.