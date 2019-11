Mandi: "Estamos decepcionados"

Mandi se mostró decepcionado por la derrota del equipo en el derbi y lamentó ciertas decisiones arbitrales que, a su juicio, perjudicaron a su equipo. "Es el fútbol, este partido se juega con los detalles. La segunda jugada, el gol del Sevilla no hay falta sobre Reguilón y sí hay sobre Loren. No son excusas, es una realidad, no pasa nada, este tipo de partidos se juegan por detalles".

El central argelino insistió en ese asunto y criticó que Hernández Hernández no viese penalti en la mano de Mudo. "Se revisa todo y el árbitro ha decidido no pitarlo. Ha sido una decisión suya, no sé si se ha equivocado o no, nosotros también nos hemos equivocado, pero es un detalle importante. Estamos decepcionados, hemos dado la cara para darle una alegría a la afición, lo hemos intentado todo".

Por último, el internacional argelino intentó sacar algunas conclusiones positivas. "Es verdad, pero no me gusta decir que hay cosas positivas en una derrota. Jugamos para ganar y para no perder. Cuando perdemos, además un derbi, sabemoslo que representa, es difícil decir que hay cosas positivas, durante el partido sí hemos hecho cosas positivas pero bueno, a muerte después del parón"