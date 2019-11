Xerez 1-1 Betis Deportivo: Raúl rescata un punto en el alargue

Empate entre Xerez Deportivo FC y Betis Deportivo en un encuentro en el que los verdiblancos se van con la sensación de llevarse una victoria después de empatar en el minuto 90. Los xerecistas se adelantaron con un auténtico golazo de Sergio Narváez y aguantaron al filial bético hasta el final, aunque no supieron amarrar los tres puntos.

Salió más enchufado al campo el conjunto bético que en los primeros minutos ya protagonizó un par de llegadas al área de Camacho. De hecho, una de ellas acabó en gol de Endo, pero el colegiado lo anuló por un fuera de juego que parecía bastante claro y que ni protestó el futbolista verdiblanco. Aunque el Xerez se desperezó. Despertó y se volcó en el juego ofensivo en busca de abrir la lata. Amin lo intentó hasta en dos ocasiones desde la frontal del área, aunque si disparo lo atajaba Dani Rebollo. Jacobo, incisivo como un puñal, sacaba centros cada vez que encaraba a Calderón y uno de esos centros se envenenó y casi acaba en tanto para los azulinos.

La igualdad fue la nota dominante durante el primer tiempo. Ambos conjuntos concedían muy poco al rival. Los verdiblancos intentaban imponer su calidad y los xerecistas su experiencia frente a un equipo joven. A balón parado tuvo el Betis Deportivo una oportunidad de ponerse por delante. Un saque de falta de Altamirano se marchó cerquita del larguero, fue un centro que se fue envenenando, aunque Camacho tenía bien controladas las distancias. El marcador no se movió y el colegiado mandaba a vestuarios dando la sensación de que el primer tiempo había pasado en un suspiro.

En la segunda parte los dos equipos salieron igual. Quizás el Xerez más enchufado aunque el que dominaba era el Betis, sobre todo desplegando un potencial físico que los locales no podían igualar. Lo intentaban, eso sí, por banda derecha con centros de Marcelo que no llegaban a nada y con la esperanza de que llegase una genialidad como la de Sergio Narváez. El centrocampista azulino se plantó en la frontal del área y, viendo a Rebollo algo adelantado, la clavó en el único lugar de la portería a la que no llegaba el arquero. Remate de calidad y gol de un auténtico mago para adelantar al Xerez.

El resto de la segunda parte se le hizo realmente larga al Xerez Deportivo. Los visitantes hicieron los cambios rápidos y continuaron ganando la batalla física a un conjunto azulino desfondado. Meléndez estuvo a pocos centímetros de igualar. Probó suerte desde el centro del campo pero Camacho reculó bien y envió a córner cuando parecía que el balón iba dentro. Por el lado azulino, Alain fue el que llevó más peligro al área verdiblanca. Salió desde el banquillo y desbordó en banda derecha cada vez que recibía. En una de esas jugadas, casi maradoniana, consigue zafarse hasta de cuatro rivales y plantarse en el área, pero no tuvo fortuna para armar el disparo.

Y el jarro de agua fría llegó a Chapín cuando se cumplió el minuto 90. Una gran transición del Betis Deportivo acabó con un centro desde la banda izquierda que cabeceó Raúl al fondo de la red para hacer la igualada y el empate final.

Xerez Deportivo FC: Camacho, Marcelo, Edet, Toboso, Fran Ávila, Adri Rodríguez, Álex Colorado, Sergio Narváez, Jacobo (Zafra 59'), Bello (Alain 81'), Amin (Astray 76').

Betis Deportivo: Dani Rebollo, Altamirano, Calderón, Edgar, Geovanni, Paul (Abreu 66'), Endo, Meléndez, Mizzian, Rober (Raúl 63'), Jime (Rodri 71').

Goles: 1-0 (63´) Sergio Narváez. 1-1 (90´) Raúl.

Árbitro: Gallegos Jiménez (Colegio andaluz). Tarjetas amarillas a Toboso, Bello, Zafra, Alain; Paul, Rober, Meléndez.

Estadio: Chapín, 3.112 espectadores