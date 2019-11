Exjugador del Sevilla manda un mensaje a Lainez

Con motivo del derbi sevillano, Gerardo Torrado que fue exjugador del Sevilla FC habló sobre su compatriota Diego Lainez en un evento organizado por la Liga Santander sobre el mencionado encuentro. El actual director de la selección mexicana también aprovechó para ver el nivel de los mexicanos que se encuentran entre las filas del Real Betis y el Sevilla.



Torrado habló sobre los futbolistas mexicanos de la liga española, pero en específico le mandó un mensaje a Diego Lainez, quien no ha tenido la regularidad que esperaba en el Betis. "Le pido que esté tranquilo (Lainez), que no se desespere, a todos les llega la oportunidad, y cuando llega hay que estar preparados, entonces tiene que trabajar, ese es mi consejo", concluyó Torrado.



En cuánto a la pregunta de si a Lainez le habría ido mejor fichando por el Ajax de Amsterdam (equipo que estaba interesado en él) y jugando en la liga holandesa, el exsevillista optó por hablar de la actualidad y el momento que debe aprovechar Lainez. "No todo es perfecto, la realidad es que Diego está en el Real Betis y tiene que trabajar día a día para cuándo el entrenador le de la oportunidad, él esté a la altura."



El director deportivo de la Federación mexicana añadió que el campeonato español "es una Liga muy competitiva, donde se requiere cierto tiempo de adaptación. Espero que Diego lo esté viviendo así, es una liga que no es fácil, peleas con los mejores día a día y cuando él tenga más continuidad, lo aprovechará".



Gerardo Torrado no es el primero que le pide paciencia y tranquilad a Lainez. Su compañero, Marc Bartra ya lo hizo hace algo más de una semana cuando en una entrevista concedida a beIN Sports le aconsejó "tener paciencia" y comparó sus inicios futbolísticos con los del exjugador del América.



Diego Lainez tiene un promedio de 11 minutos por partido desde su llegada al club verdiblanco. La marcha de sus valedores (Setién y Serra) ha provocado que la joven promesa no cuente apenas en las alineaciones béticas. Desde su país continúan preguntándose si le habrían salido mejor las cosas de haber firmado por el Ajax. Sus compatriotas quieren verle disfrutar en Europa pero por ahora deberán conformarse viéndolo en los minutos que le concedan con la selección 'tricolor'.





El mensaje de Gerardo Torrado para Diego Lainez y la explicación del derbi sevillano hacia los mexicanos



??@patyteranv #RealBetisSevilla | #DíaDeBetis | #ElGranDerbi pic.twitter.com/HrZQdOAXGP — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 10, 2019