Pau López: "Estaba muy bien en el Betis, pero ir a la Roma era subir el nivel"

Pau López se ha convertido en un fijo en las listas de la selección española. Desde la llegada de Luis Enrique, el guardameta ha sido llamado en cada una de las listas oficiales tanto del técnico asturiano como de su sucesor, Robert Moreno. Titular con la Roma, el portero ha concedido una entrevista al diario As donde hace un repaso a su estancia en el Betis, su salida a la Roma y su paso por la selección.

Este verano el futbolista cambió las redes del Benito Villamarín por las porterías del Estadio Olímpico de Roma. En su marcha, el guardameta tuvo que rebajarse el sueldo para jugar en el club romano. "Lo hice porque quería ir a Italia, porque entendía que era lo mejor para mi carrera. Yo estaba muy feliz en el Betis y mi familia estaba muy bien en Sevilla, pero creo que ir a la Roma era subir un nivel".

A pesar de no haber faltado a una sola llamada, el portero aún no ha debutado durante la fase de clasificación con la absoluta. Aun así, el portero entiende que "solo pueden jugar once" y especialemente en la portería donde hay "tres para un puesto. Afronto cada convocatoria como algo especial, entreno lo mejor que puedo y lo demás ya llegará".

Ante las distintas preguntas sobre si espera debutar con la selección ante Malta o Rumanía, Pau se muestra tranquilo y afirma que entrena "para estar preparado". Una de sus mayores virtudes es el juego de pies, donde afirma que bajo las órdenes de Setién avanzó "mucho en este aspecto" y que al final no deja de ser "una faceta más del juego".

Pau reconoce echar de menos la liga, aunque afirma sentirse a gusto en Italia. "Yo estoy muy feliz en Roma. Al final es bonito jugar contra los mejores, como Cristiano Ronaldo". Pau fue protagonista por un altercado con Messi cuando aún vestía la zamarra del Espanyol "No es agradable, y es un tema del que he pasado página".

Con tan solo 24 años (cumple los 25 en el mes de diciembre), el gerundense ha jugado ya en la Premier, la Liga y la Serie A. "Todas tienen algo bueno y distinto. La Liga se está igualando mucho en los últimos años, y eso es bonito para el público. En Italia hay equipos muy competitivos y la Premier tiene mucho nivel. Son tres de los mejores campeonatos de Europa".

Por último, Pau López se mostró a favor del VAR a pesar de todas las polémicas que está generando en las últimas semanas. "A mí me gusta el VAR, creo que ayuda. Es una herramienta útil, aunque sólo se reconozca cuando te da la razón y no cuando te la quita. Hay que dejar en paz a los árbitros y al VAR para que hagan bien su trabajo y jugar más. Nadie viene a fastidiar. El VAR está para ayudar a que haya menos errores y es una herramienta que le hace bien al fútbol".