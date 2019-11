No uno: el Betis busca dos mediocentros para enero

En la comisión deportiva del Real Betis son conscientes de que cometieron errores en la planificación estival, alguno grave como el del centro del campo, motivo que preocupa y ocupa a la secretaría técnica encabeza por Alexis Trujillo y una de las razones de peso por las que aún se mantiene en el banquillo a .Rubi. El catalán no ha dejado de buscar soluciones dentro de un plantel de nivel, pero incompleto.

La incertidumbre que rodea a la recuperación de William Carvalho, con una lesión delicada; el bajo rendimiento ofrecido por jugadores, como Javi García o Wilfrid Kamptoum; o la falta de un pivote específico, fuerte y rápido, han llevado a que en Heliópolis no se esté buscando uno, sino dos mediocentros de cara al mercado invernal, según ha podido saber ESTADIO.

La intención, además, es que uno de ellos sea Emre Can, por quien se apostó fuerte en verano y quien sigue sin contar con apenas protagonismo en la Juventus. La empresa, no obstante, continúa siendo harto complicada, pues el futbolista de origen turco tiene unas miras más altas, si bien el Betis le daría la posibilidad de jugarlo todo y de no caerse, pues de los planes de Joachim Löw para la Eurocopa.

Pese a que Can actuaba en sus inicios en posiciones más adelantas, últimamente lo ha hecho incluso de central -con Alemania- y se le tendría en cuenta por La Palmera como pivote eminentemente defensivo, buscándose paralelamente otro, complementario, de un perfil más ofensivo, aunque también con dotes para la resta. En este contexto, se le está realizando un exhabustivo seguimiento a Raúl Guti, del Real Zaragoza, como ya ha trascendido.

Sean esos los refuerzos finalmente o no, pues no se dejan de tantear opciones, el club está preparado para darle un giro al centro del campo en cuanto abra la ventana de enero, según reconoció este lunes el director general de la entidad heliopolitana, Federico Martínez Feria: "Este verano reservamos un remanente económico para poder fichar en el mercado invernal, al que solemos acudir todos los años, y esa cantidad esperamos incrementarla con nuevos contratos de patrocinio y, por qué no decirlo, con algunas salidas de jugadores, pues esperamos que haya nuevas entradas y salidas, y la dirección deportiva anda buscando potenciales incorporaciones".

Francis, Javi García, Kaptoum y Lainez parecen los principales candidatos a dejar hueco y 'cash' para los unevos refuerzos. Si es posible, dos serán mediocentros. Ahora bien, si llegan para Rubi o para Setién ya será otra historia, pues la pésima dinámica del equipo tampoco se debe exclusivamente al agujero que hay en el centro...