El Valencia y sus buenos recuerdos en el Villamarín

El Valencia visita este sábado el Benito Villamarín, un estadio que estadísticamente no se le ha dado especialmente bien en liga. No en vano, ha firmado 24 derrotas, 15 empates y sólo 13 triunfos en los 53 partidos que ha disputado ante los verdiblancos, pero que le trae muy buenos recuerdos, principalmente porque en él se proclamó el pasado 25 de mayo campeón de la Copa del Rey ante el F.C. Barcelona.



"Volvemos al Villamarín", escribía este martes en su perfil de Twitter el conjunto valencianista, una frase a la que acompañaba una imagen muy significativa de la previa del partido ante el cuadro culé y el tifo con el que los aficionados che recibieron al equipo: "Soñar que no tenemos techo", reza.





Con todo, el cuadro valencianistaque aún están con sus respectivas selecciones. Para ese choque,espera poder contar con el centrocampista Carlosy el delantero Rubén, mientras que a Francisconfía en poder tenerlo para el próximo día 27 al Chelsea en la Liga de Campeones.serán baja ante los verdiblancos tras caer en el partido ante el Granada, previo al parón por los compromisos de las selecciones. Tampoco se espera a corto plazo a Denisy Mouctar, también con problemas musculares, ni a Cristiano, que sufrió una grave lesión en agosto y que no volverá como pronto hasta diciembre, ni a Gonçalo Guedes, que arrastra problemas en un pie desde hace varias semanas y no tiene un plazo marcado para su vuelta.