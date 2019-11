Canales: "Estamos con Rubi a muerte"

De la mano de Quique Setién, Sergio Canales alcanzó el pasado año posiblemente su mejor versión. Líder indiscutible del equipo la temporada pasada, junto con Giovani Lo Celso, el cántabro rindió a un nivel altísimo llegando a ser convocado por la selección nuevamente.

Una lesión le lastró en el tramo final de la temporada y, cambio de entrenador incluído, no ha sido hasta hace unas semanas cuando el centrocampista santanderino ha encontrado de nuevo ese nivel. El equipo le ha echado en falta, más teniendo en cuenta la delicada situación en la que se ha metido, llegando a estar en puestos de descenso hace unas semanas.

Ahora, con el puesto del técnico en entredicho y con la visita del Valencia, uno de sus exequipos, a las puertas, el ex del Racing confiesa que es "optimista" y que confía en la reacción del equipo, principalmente tras la dolorosa derrota en el derbi antes del parón. "Siempre hay que mirar al próximo partido. Lo que viene después no sirve de nada. La derrota del derbi escuece mucho, pero en líneas generales la línea del equipo ha sido buenas. Si vuelves a ver ese partido es muy complicado que pierdas, las sensaciones van a deparar dónde puedes estar", comienza defendiendo el jugador en los medios oficiales, en los que insiste en que, pese al tropiezo ante el eterno rival, el equipo está en una proyección ascendente. "A lo largo de la temporada hemos tenido muchos altibajos. Véase el partido del Villarreal, que luego pierdes 5-1 increíblemente. Hacíamos una de cal y otra de arena. Luego empezamos a coger más regularidad. En ningún momento merecimos la derrota del derbi pero en este tipo de partidos siempre hay que hacer algo más".

Para Canales, es fundamental mantener la fe en la reacción del equipo y en la figura del técnico, Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. "Sobre todo no hay que perder esa confianza. Confiamos en la plantilla que tenemos y en la afición. La diferencia de jugar en casa o fuera el plus nos lo da la afición".

Precisamente, sobre el preparador catalán, Canales destacó su capacidad de trabajo y su compromiso con el equipo y con él en particular. "Nosotros vemos el trabajo que realizamos a diario. Hay que ser conscientes del cambio. El cambio de entrenador siempre lleva una adaptación. Nos está costando un poco pero estamos a muerte con el míster. Rubi desde el principio me mostró su confianza y haré todo lo que pueda para devolvérsela en el campo. Hemos encontrado el camino y queremos certificarlo contra el Valencia. Vamos a hacer todo lo posible para sacar los partidos".

Exigencia en el Betis

En este sentido, Canales admitió que comprende el enfado de parte de la afición por la marcha del equipo y lo achaca al elevado nivel de exigencia. "Es el Betis. Es un equipo con una afición de un equipo grande. Somos conscientes de que cada partido es una final prácticamente. Si fuésemos sextos y perdiésemos un partido la presión la sentirías igual. Me gusta mucho esa exigencia, lo que hay que hacer es aprender de ella, utilizarla como algo positivo. Llevamos muchos años y hemos vivido de todo", aseguró.

Una exigencia que Canales sabe cómo soportar. "El sentimiento del Betis es diferente a todo. Lo he sentido desde que llegué, así me lo han inculcado. Me siento un privilegiado de poder jugar en el Betis. Siento que estoy en un club diferente. Tanto en lo bueno como lo malo intento disfrutarlo, mejorar y sacar lo positivo. Estoy muy tranquilo con el trabajo que se hace, siempre dando el máximo. Es lo que siento y veo desde dentro".

En cuanto a su estado de forma, el santanderino no escondió que no ha tenido un buen arranque de temporada. "Me ha costado coger el ritmo porque en la pretemporada tuve muchos problemas y molestias, pero desde un mes, un mes y medio para acá, ya me encuentro otra vez mejor, más fuerte. Si me hubiese cogido a mitad de temporada, yo hubiera sufrido al final. Todos los partidos de pretemporada tuve problemas y no estuve al cien por cien en casi ningún momento. La lesión de tobillo del año pasado me lastró bastante y me ha costado mucho recuperarme, porque salen otros problemas en otras zonas por temas de cargas. Por ello, desde hace un mes más o menos vuelvo a encontrarme al cien por cien, no sólo a nivel físico, sino a nivel de confianza", detalló.

Del mismo modo, Canales admitió también que no está encontrando el acierto de cara a portería que sí tuvo el año pasado, algo que espera revertir. "Es verdad que el año pasado hice muchos, este año menos. Pero es verdad que este año estoy cogiendo el balón más atrás y quedan muchos metros hacia adelante. Pero trabajaré e intentaré ayudar al equipo. Mientras gane el equipo, cualquiera quiere meter un gol, pero siento que mis tareas en el equipo son otras".

Por último, el bético se refirió a su compañero y amigo Juanmi, con el que compartió vestuario en la Real Sociedad y con el que firmó una gran sociedad, que en el Betis aún no se ha podido ver. "Lo está pasando muy mal. Tiene muchas ganas de jugar, tenía mucha ilusión por venir al Betis. Este comienzo ha sido complicado. Ahora me ha dicho que empieza encontrarse bien y esperemos que pronto esté".