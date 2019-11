Nuevas pistas sobre el regreso de Setién al Betis

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha perdido su rédito en la cúpula del Betis. A estas alturas es algo que ha quedado demostrado con las contínuas especulaciones sobre su despido. Desde la previa ante el Celta en las oficinas de Heliópolis vuela la idea de que el proyecto del catalán ha llegado a su fin. Sin embargo, el triunfo ante los gallegos y el empate logrado en el Bernabéu paliaron la celeridad del relevo en el banquillo.

No obstante, la sensación de que cada partido se juega a vida o muerte para el ex preparador del Espanyol es latente. Y ante toda esta situación, desde las altas esferas verdiblancas hay un nombre que suena muy por encima del resto, y no es otro que el de Quique Setién.

Tanto Haro como Catalán no han ocultado nunca la buena relación que mantenían con el técnico, y de ser por ellos este habría seguido al frente del equipo la campaña que le restaba en su contrato. Sin embargo, las desavenencias del cántabro con la grada propiciaron que fuera el propio Setién quien anunciara a los dos mandatarios béticos su salida del club, antes incluso de disputarse la última jornada en el Bernabéu el pasado año.

Los contactos entre la presidencia verdiblanca y el cántabro podrían haber comenzado, y es que como se apunta desde Al final de la Palmera, presidente y vicepresidente se embarcaron en el día de ayer en un viaje exprés y poco habitual al norte de la península ibérica, concretamente hasta Bilbao. Cuando se ha preguntado al club por esta situación, la respuesta no ha sido otra que un llamativo silencio.

Lo que sí aclaran desde la dirección de Heliópolis es que Setién es una opción que maneja el club para sustituir a Rubi si la dinámica del equipo sigue siendo tan negativa. Tras la derrota en el derbi, un nuevo traspiés en casa, esta vez ante el Valencia, podría suponer el 'game over' definitivo para el catalán.

No será un rival nada sencillo, pues los ches acumula dos visitas ligueras consecutivas haciéndose con la victoria en el Villamarín, estadio que guarda un gran recuerdo para la afición valencianista puesto que fue donde lograron hacerse con la Copa del Rey el pasado 25 de mayo. Por otro lado, el club de la capital del Turia es uno de los rivales favoritos del actual técnico verdiblanco, ante quienes ha conseguido dos victorias, dos empates y tan solo una derrota.

El partido, que se disputará el sábado a las 16:00 horas en el estadio Benito Villamarín, será arbitrado por el colegiado vasco De Burgos Bengoetxea con la ayuda del castellano-manchego Alberola Rojas desde la sala VAR, y podrá seguirse en directo, minuto a minuto, en la web de ESTADIO Deportivo.