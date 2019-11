Rubi: "¿Si me gustaría sentirme más reforzado públicamente? Puede ser"

Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha comparecido esta tarde en la sala de prensa de la ciudad deportiva Luis del Sol antes de enfrentarse este sábado al Valencia en el Benito Villamarín. Pese a sobrevolar la sombra de su posible destitución en caso de no sacar los tres puntos ante los de Celades, el técnico verdiblanco se muestra confiado. "Cuando vas tanto al matadero las cosas te van afectando menos, seguro que no me afecta en el trabajo, en la preparación del partido, es algo que se va acumulando pero las sé llevar en el día a día con el equipo", ha admitido Rubi.

En cuanto al parón, el míster verdiblanco cree que les ha beneficiado tras caer en el derbi: "Nos ha venido bien el parón porque el golpe anímico fue muy fuerte, jugar en casa a los siete días nos podría haber afectado más. Es una semana dura sí, llevo cinco o seis jornadas pareciendo que voy al matadero pero no me ha bajado el ánimo ni un segundo, me considero afortunado por estar en este club y lo voy a pelear hasta el último segundo".

Cómo se encuentra de ánimo: "Si transmito que algo no va bien el jugador lo va a notar, estoy tranquilo por cómo están trabajando mis jugadores, vamos muy juntos a todo. Estamos convencidos que es una cuestión de tiempo, esperemos que pueda haber esa paciencia, no hay ningún partido que salga convencido en que vamos a ganar, y mañana no va a ser menos que en los anteriores".

Siempre ha superado esos momentos de crisis en Espanyol o Huesca: "Ojalá, si me centro en eso y no en intentar ayudar a buscar soluciones, entonces sí que resto al equipo, pero en ese sentido estoy tranquilo, no transmito nerviosismo para que el jugador lo traslade al campo, estamos compitiendo bien, otra cosa es que juguemos mejor o peor".

Le hubiera gustado un respaldo público del club: "El club es mucha gente, con la secretaría técnica hablo a diario y no se me ha trasladado que eso sea verdad y tengo que creérmelo, ¿si a nivel público me gustaría sentirme más reforzado? Pues puede ser, pero tampoco considero que vaya a afectar al rendimiento de los próximos partidos. Hace unas semanas se me dijo que eso no era verdad, a diario me dicen que esté tranquilo, ya he dicho que tengo una relación muy buena pero entiendo que haya nerviosismo por los resultados. Entiendo que si tuviéramos tres puntos más estaríamos más tranquilos, pero no temo por el futuro del Betis en la máxima categoría".

Le afectan los rumores sobre Setién: "A medida que acumulas noticias y vas escuchando esto te va afectando más, pero estamos centrados en el partido, si viera al equipo muerto o hundido lo diría, pero no es el caso, es que es una cuestión de tiempo, lo tengo claro".

Ahora viene el Valencia: "El Valencia es un grande de España, es cierto que tienen un partido importante con el Chelsea pero seguro que están pensando en ganar al Betis. A mí lo que me preocupa es rendir más en algunas facetas y marcar más goles. El Valencia también plantea tener el balón, es peligroso en las transiciones y arriba".

Retoques de los conceptos defensivos: "Dentro de la evolución de los partidos que hemos jugados últimamente ha sido diferente. El día del Sevilla tuvimos desajustes que no me esperaba, con la evolución de los partidos buscas pequeños retoques, pero a veces hasta que no te pasan cosas no puedes saber que te van a pasar. Así vamos buscando la comodidad de todos".

Modificará el dibujo ante el Valencia: "Siempre he defendido y sigo defendiendo que más que encajar goles son la ocasiones que nos creen, y creo que el derbi no fueron tantas, pero también influye la calidad del rival. No veo que suframos siempre a nivel defensivo, pero es verdad que no nos da para dejar la portería a cero".

Ausencias para el Valencia: "No podemos contar con Carvalho, Juanmi, Tello y Javi García. Tenemos algún jugador con algún problemilla, a ver si supera el entrenamiento de hoy".

Cosas a mejorar: "No tengo dudas que con este entrenador o con otro, el Betis no va a sufrir en la categoría. Tenemos claras debilidades que se pueden arreglar en enero. Podemos revertir tranquilamente la dirección del proyecto".

Qué espera en la grada: "La tensión del resultado se va a vivir, no hay dudas. La tensión a nivel de la afición vamos a intentar lo de siempre, manifestar que vamos a por el partido, que vamos a atacar, sabemos que es un partido donde todo está un poco cogido con pinzas, pero en cuanto a actitud no puede faltar nada".

Cómo ve al vestuario: "Desde que estoy aquí, sobre todo en las últimas dos o tres semanas me siento en máxima sintonía con mis jugadores, por cómo entrenan, la dedicación, mucho más que hace un mes o dos. Ahora no es ese el problema, en ese sentido, estoy tranquilo para el partido de mañana, cómo saldrá, ya se verá".