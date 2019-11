Joaquín: "Sergio le pega bien hacia dentro y le he dicho que tirara"

Tras el partido, Canales reconoció que fue Joaquín quien dijo que fuera él el lanzador de la falta. El capitán verdiblanco ha explicado la conversación que tuvieron antes del lanzamiento que terminó dando la victoria al Betis: "Normalmente hay gente que le gusta que el balón en la falta vaya hacia adentro, otros hacia fuera, Sergio le pega bien hacia dentro y le he dicho que tirara. Sé que en esa distancia él le pega de maravilla".

El resultado final: "El más justo, el más completo, el que hemos merecido ganar y lo hemos ganado. Se ha visto a un equipo desde el principio bien plantado, con intensidad arriba, fuerte, no dejando pensar al rival. Hemos sido un equipo incómodo para ellos, es un gran equipo, es el Valencia y por momentos tienes que aguantar los arreones pero bueno, creo que en el cómputo global hemos sido superiores en todo momento. Es una victoria merecida".

El equipo se levanta tras el derbi: "Es verdad que no ganar un derbi mentalmente te deja machacado pero el equipo no se ha resentido. Desde el día siguiente el equipo ha trabajado, ha planteado el pasar página, saber que hay que tirar adelante. La situación no nos permite mirar hacia atrás. Hemos tenido días para trabajar, hoy se ha visto lo que veníamos trabajando. Hoy se ha visto a un equipo más agresivo, hemos tenido el balón, hemos tenido más pausa, hemos sido agresivos cuando teníamos que serlo, se ha visto un equipo mucho más compacto en todos los ámbitos. Es lo que veníamos buscando, hoy se ha dado. Se ha visto ante un gran rival y bueno, no hemos hecho nada, paciencia, la semana que viene tenemos un rival muy difícil, que es el Mallorca y tenemos que ir a sumar allí".

Gran imagen del equipo: "Nos lo hemos merecido, el día del Celta, aunque ganas, te vas con la sensación de que el equipo no termina de estar bien, o esa es al sensación, hoy ha sido todo lo contrario. El equipo lo ha tenido controlado, hemos sido agresivos, contundentes, si hubiéramos metido dos o tres de las que hemos tenido estaríamos en otra posiciones pero bueno, lo más importante era ver a un equipo compacto ante un gran rival".