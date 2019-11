El Betis trabaja en tres fichajes para enero

Con el triunfo sobre la bocina ante el Valencia, Rubi ha vuelto a ganar tiempo en el banquillo del Betis. Un futuro incierto que, sin embargo, no marcará la política de fichajes para el próximo mercado de enero, tal y como el propio club se ha encargado de afirmar públicamente en fechas recientes.

"Este verano reservamos un remanente económico para poder fichar en el mercado invernal, al que solemos acudir todos los años, y esa cantidad esperamos incrementarla con nuevos contratos de patrocinio y, por qué no decirlo, con algunas salidas de jugadores, pues esperamos que haya nuevas entradas y salidas y la dirección deportiva anda buscando potenciales incorporaciones", declaró el director general del Betis, Federico Martínez Feria, confirmando que el Betis acudirá al mercado la próxima ventana de transferencias.

Una labor para la que, en principio, el Real Betis trabaja en la incorporación de tres refuerzos, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo con fuentes próximas a la comisión deportiva del Real Betis Balompié. Así, dependiendo también de las dificultades que puedan encontrarse en un mercado tan reducido como el de enero, la amplitud de movimientos que le permitan las salidas y la liquidez total de la que acabe disponiendo el club en el citado mercado, la intención de los rectores verdiblancos es la de sumar tres nuevos fichajes, haciendo especial hincapié en la zona ancha, tal y como ya avanzó este diario.

En la comisión deportiva del Real Betis son conscientes de que se cometieron errores en la planificación estival, por lo que la secretaría técnica encabezada por Alexis Trujillo ha centrado su trabajo en el centro del campo. Más, después de la delicada lesión de William Carvalho, centrado en una recuperación que no está exenta de incertidumbre, y del bajo rendimiento ofrecido a lo largo de estos meses por jugadores como Javi García o Wilfrid Kaptoum, en la rampa de salida.

Una serie de argumentos que, por tanto, ha empujado al Betis a buscar dos mediocentros de cara al mercado invernal, siendo la prioridad un Emre Can por quien ya se negoció en verano y quien sigue sin contar con protagonismo en la Juventus. La operación, no obstante, sigue siendo tan complicada como entonces, si bien el Betis le daría la posibilidad de jugarlo todo y de no caerse de los planes de Joachim Löw para la próxima Eurocopa. El bajo nivel ofrecido por el Betis hasta la fecha, además, no ayuda a seducir a un Emre Can que tiene unas miras más elevadas.

Con el futbolista de origen turco como prioridad para el rol de pivote defensivo, en Heliópolis se está rastreando el mercado de forma paralela, también, a otro mediocentro, de un perfil más ofensivo, aunque también con dotes para la resta. En este contexto, por ejemplo, se le está realizando un exhabustivo seguimiento a Raúl Guti, del Zaragoza.

Junto a ello, ED ha podido confirmar también que en el Betis gustan incorporar a un futbolista de banda, un jugador con velocidad que pueda darle mayor verticalidad a la plantilla al ataque. Algo que no se está consiguiendo del todo con un Cristian Tello al que los problemas físicos no le han permitido encontrar su cien por cien, ni con un Diego Lainez que tan sólo suma 54 minutos hasta la fecha y que se encuentra en la rampa de salida. Pese a ello, la prioridad en Heliópolis será la incorporación de los mediocentros.

Que sea Rubi o Setien -la prioridad para suplir al catalán- podría marcar ligeramente, también, los refuerzos, aunque el trabajo está ya hecho y la secretaría técnica encabezada por Alexis Trujillo ya se ha puesto manos a la obra con ello.

Estos son algunos de los futbolistas que han sido vinculados con el Betis en los últimos meses para el próximo mercado de enero.