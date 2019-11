El ambicioso reto que se impone el vestuario del Betis

La victoria del pasado sábado ante el Valencia (2-1, con un gol de Canales en el último minuto de alargue) ha cambiado por completo el rostro hasta entonces lánguido de los jugadores del Betis, que han recibido una inyección de moral tras realizar el que están convencidos que fue "el mejor partido en lo que va de temporada". Tanta confianza ha insuflado el hecho de sumar estos tres valiosos puntos, que el vestuario verdiblanco se conjura para acabar 2019 en línea ascendente e incluso se atreven a lanzar un órdago en forma de ambicioso reto a cumplir antes del inicio de las vacaciones de Navidad.

Así lo ha revelado Emerson Aparecido Leite, que ha dejado claro que el reto de la plantilla que dirige Rubi está en verse peleando por los puestos que dan acceso a competiciones europeas antes de final de año. "Tenemos un gran equipo con muchos jugadores internacionales, de mucha calidad y no podemos estar ahí abajo. Hay que pelear para estar arriba, sí o sí. Hay que trabajar partido a partido, pero siempre sabiendo dónde quieres llegar y con la mentalidad de que hay que estar arriba", ha argumentado el lateral brasileño, al ser insistido por su sorprendente revelación, en una entrevista concedida al programa 'Todo al Verde' de 'BetisTV'.

En este sentido, ha recordado que, a pesar del mal inicio liguero y de ocupar actualmente una discreta decimoquinta plaza, el Betis está a sólo cinco puntos del séptimo puesto que ocupa el Getafe con 21 unidades y a siete del sexto y del quinto clasificados, el Athletic y la Real Sociedad (23). "La situación, si mirabas la clasificación, era muy mala porque estábamos abajo; pero con pocos puntos de diferencia. Así que, ahora -tras sumar siete puntos de los últimos 12 ante Celta, Real Madrid, Sevilla y Valencia- podemos subir un poco más. Hay que ganar en Mallorca y subir más puestos", ha agregado al respecto.

Emerson ha insistido en que el triunfo contra el conjunto che, por el momento y la manera en la que llegó, tiene que servir de punto de inflexión. "En el vestuario hablamos de que había sido el mejor partido de la temporada. Estábamos muy concentrados y creo que por eso ganamos. El míster nos dijo que le dimos más importancia a los detalles y que eso fue muy importante. Sabíamos que era un partido difícil, que había dos jugadores que marcaban la diferencia como son Parejo y Rodrigo y había que marcarles muy bien. Jugamos bien y, aunque empezamos por detrás, al final del partido marcamos un gol y pudimos ganar", ha analizado.

El flamante internacional absoluto con la 'canarinha' ha mostrado todo su apoyo a Rubi y ha elogiado su decisión de cambiar de sistema para jugar con tres centrales y dos carrileros largos: "Me gusta. Cuando tenemos tres centrales detrás, los laterales podemos salir más y tener más libertad para pisar el campo del rival. No sólo con el balón, también para presionar la salida del otro equipo. Estamos atacando siempre, pero ahora estamos mejor colocados en el campo y cuando perdemos el balón estamos ya marcando".

Emerson 'Royal', como puede leerse en su camiseta, está pisando área con mucha asiduidad. No en vano, suma dos goles y tres asistencias en los 11 partidos que ha disputado esta temporada, todos ellos completos (lleva un total de 990'); además de 15 remates a portería, cinco regates completados, 48 recuperaciones y un 75 por ciento de acierto en el pase. Unas espectaculares estadísticas que el ex del Atlético Mineiro agradece a su compañero del otro carril: "Tenemos en la banda izquierda a Álex (Moreno), que es un jugador increíble y tiene muchísima velocidad. Hablamos mucho los dos. Cuando jugamos por la derecha, abrimos hacia él y yo me meto dentro del área buscando el remate, porque un buen pase atrás y pone buenos centros al segundo palo".

También tuvo elogios para Canales, del que dice que "tiene tanta calidad que parece brasileño"; para Joaquín, "un caso aparte"; o Fekir, con quien ha labrado una buena amistad y que "es capaz de hacer cosas que uno no está acostumbrado a ver".