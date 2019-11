Emerson: "Creía que era muy bueno, pero llegué aquí y vi que no era así"

Emerson sigue dando pasos firmes en el fútbol español. Asentado en el Betis y en los planes de Tite para la selección brasileña, el lateral diestro se encuentra cada vez más cómodo en el equipo verdiblanco. "Me encuentro mejor ahora en todos los aspectos, físicamente, técnicamente, tácticamente... Tengo más confianza en mí gracias, sobre todo, al apoyo que me da el cuerpo técnico para que haga mi fútbol", comentaba en una entrevista en los medios del club.

El brasileño siempre ha tenido en Dani Alves a uno de sus referentes y una conversación con su nuevo entrenador le sirvió para reafirmarse. "Rubi me dijo en verano: 'Yo trabajé con Dani Alves y tú tienes cosas muy parecidas. Voy a trabajar contigo como lo hice con él y, si nos sale bien, estoy seguro de que vas a ir a la selección absoluta'. Cuando me convocó Brasil, fui a su despacho a saludarle y a decirle que el objetivo estaba cumplido", narró el zaguero.

Pero Rubi no sólo le dio azúcar, también le dijo los puntos a mejorar: "Me dijo que tenía que mejorar tácticamente y defender mejor. Con el paso de los partidos me llamaba, me decía lo que estaba mejorando, las cosas que podía mejorar...".

El de Sao Paulo, con todo, no pierde de vista que uno de sus fuertes es el ataque. "Una de las cosas que me dice Jaume (Torras, el segundo entrenador bético) es que tengo que mejorar más en defensa, pero no puedo dejar de atacar, porque una de mis virtudes es llegar con fuerza desde atrás. Aprendí mucho con Quique (Setién), pero con Rubi he aprendido mucho más. Me da confianza para buscar el uno contra uno, pero me insiste en que no puedo correr siempre. 'Control y pase', control y pase', me repite".

La llamada de la selección le pilló casi por sorpresa: "Yo pensaba que podría ir a la selección, pero ha sido más rápido de lo que esperaba (19 de noviembre) Tengo la camiseta guardada en mi casa. Es un momento... no sé decir los sentimientos que tenía ahí, es un momento increíble. Yo jugaba ese tipo de partidos en la PlayStation y ahora estaba en el campo", asegura.

Emerson tiró de humildad cuando reconoció que el Betis le ha ayudado a ir con la verdeamarelha. "Todo, el Betis tiene todo que ver. Yo pensaba que era muy bueno cuando jugaba en Brasil, pero llegué aquí y me di cuenta de que no era así. Tenía un nivel bajo para jugar aquí, pero el club me ha dado confianza, me ha dado la oportunidad y he aprendido mucho. Ahora creo que estoy en un nivel alto para poder jugar en la selección y en el Betis".