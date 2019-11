Fekir: "Tengo más responsabilidad en el Betis que en Lyon"

El astro francés Nabil Fekir enamora a los seguidores verdiblancos en cada aparición. Si bien es cierto que su juego no acaba de ser el más constante del equipo, la magia que desprende en sus botas no deja indiferente a nadie. En una entrevista concedida para Footmercato, el mediapunta no esconde su rol de protagonista en el equipo verdiblanco. "Tengo más responsabilidad en el Betis que en Lyon", llega a afirmar.

"Es así como lo siento, pero también hay grandes jugadores en el Betis, no debemos olvidarlo. Somos un buen equipo y haremos las cosas bien". Si bien es cierto que en lo colectivo el club de La Palmera no está rindiendo como se esperaba tras acometer un verano repleto de grandes incorporaciones, en lo individual el campeón del mundo está mostrando la categoría que atesora.

"Mi temporada va bien", afirma. "En términos de resultados, es un poco complicado. Hay altibajos en el fútbol. Debemos esperar y será mejor. Quiero hacer lo máximo posible, tratamos de estar en la mejor posición y luego ya veremos".

Actualmente se trata del futbolista que más regates ha realizado en el campeonato liguero, concretamente 44, superando a grandes estrellas de la liga como Messi, comparación que hace sonreír al centrocampista: "Lo he visto, pero no es lo más importante. Messi no jugó los primeros partidos. Para mí lo fundamental es ayudar al equipo, hacerlo bien y ser lo más decisivo posible".

Tras muchos años en la Ligue 1 en las filas del Olympique de Lyon, Fekir decidió dar un cambio de aires el pasado verano y probar una competición diferente. "Es un campeonato (la liga) que estoy descubriendo. Es una competición más técnica, sin menospreciar a la Ligue 1. Estoy feliz aquí y espero que continúe así".

Por otro lado, el jugador no pierde ojo a sus antiguos compañeros en Francia: "Los estoy siguiendo esta temporada. Al final, siempre seré un seguir más del Olympique de Lyon. Les deseo lo mejor y espero que puedan lograr sus objetivos este año".