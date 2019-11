Pau López: "El Betis tiene una plantilla increíble y nivel para crecer"

Ante Malta y en el Ramón de Carranza, Pau López debutó con la selección absoluta en partido oficial en la victoria por 7 a 0 de la Roja ante los malteses. Guardameta titular con la Roma, el catalán considera que la decisión de cambiar el Villamarín por el Olímpico ha sido "un paso importante" en su carrera. El cuadro de Paulo Fonseca es actualmente quinto clasificado de la Serie A, igualado a puntos con el cuarto, el Cagliari, y aunque Juventus e Inter le aventajan en diez y nueve puntos respectivamente, el objetivo de entrar en Champions está al alcance de los romanos.

En la noche de ayer, el ex canterano del Espanyol pasó por los micrófonos de El Transistor, donde no tuvo problemas en reconocer que, aunque se encontraba bien en Sevilla, está contento por la decisión tomada: "Estoy triste por haber dejado el Betis, pero feliz porque creo que hice lo correcto".

Cuestionado sobre sus antiguos compañeros, Pau reconoce que los verdiblancos "empezaron la temporada regular tirando para mal, les costaba sacar los resultados y el juego no era el deseado, pero en los últimos partidos han mejorado y el del Valencia fue el mejor encuentro de la temporada. Poseen una plantilla increíble y tienen nivel para crecer".

Con la posibilidad de que Setién vuelva al banquillo de Heliópolis, el guardameta reconoce que con el cántabro "se juega muy bien al fútbol", aunque tampoco resta importancia a la figura de Rubi: "Lo poco que lo conocí me pareció un buen entrenador".

Durante su presentación con la Roma, el director deportivo del club italiano reconoció que el jugador se había bajado el sueldo para cerrar su incorporación, algo a lo que Pau resta importancia: "El Betis, en todo su derecho, pedía unas cifras a las que no se llegaba, pero entre la Roma y yo hicimos un esfuerzo. No me gusta hablar de ello, no voy a ser el primero ni el último en hacerlo".

Aunque se siente contento y está adaptado a la ciudad y al equipo, reconoce que la primera vez que viajó a Roma no le terminó de convencer: "Vine hace unos años en Navidad y no me gustó nada, me quedó muy mal recuerdo, pero ahora que vivo aquí me parece una ciudad increíble".

Su adaptación a Italia. "La vida no es muy diferente a España, me costó más dar el paso a Inglaterra. Al final el idioma es más fácil de entender y aprender, y los compañeros argentinos del equipo me ayudan mucho en el día a día".

Le sorprendió la destitución de Pochettino. "Tuve la suerte de tenerlo en el Espanyol y me llamó para el Tottenham, ha hecho una etapa histórica metiendo al equipo entre los mejores de Europa. Le deseo la mayor de las suertes, conmigo se portaron genial. Seguro que equipos no le van a faltar".

La salida de Robert Moreno. "Pude despedirme en el vestuario en el partido de Rumanía. Es complicado cuando la selección cambia de entrenador, pero yo le estoy agradecido a él y a Luis Enrique por contar conmigo, solo tengo palabras de agradecimiento".

La mala temporada del Espanyol. "Es una cosa que sucede cuando los equipos que no están acostumbrados a jugar en Europa tienen que competir en otra competición más. Además, han perdido dos jugadores importantes, sobretodo Borja que había hecho muchos goles. Estoy sufriendo por ellos, es un club donde tengo amigos. Va a ser una temporada complicada, espero que consigan el objetivo".

La diferencia de la Juve con el resto. "Se ve que están por encima de los demás, tienen un plus. Cuando el partido se les complica siempre aparece alguien, además defienden bien, es un equipo muy trabajado y no dan un partido por perdido. Llevan siete años ganando la Serie A y esta temporada ya están a la cabeza".

La adaptación de Cristiano. "Al final lleva poco tiempo aquí, y tiene otros jugadores arriba que también hacen goles. No está marcando tanto como en el Madrid pero sigue siendo determinante y es una garantía de goles".

La situación de Catalunya. "Los compañeros no me preguntan, pero sí los empleados. Es una situación compleja que espero algún día se resuelva. Es triste que una zona de España esté así. Espero que puedan sentarse para hablar y encontrar una solución. Son ocho años en los que el diálogo no ha existido, así es muy difícil solucionarlo".