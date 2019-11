Para Édgar, con los pies en la tierra, "fue el debut soñado"

El canterano Édgar González está viviendo en una nube estos días después de debutar el pasado sábado en Primera división ante el Valencia. "Los primeros días fueron de mucha alegría. Tenía el sueño de debutar en Primera, y estoy muy contento por el partido, los tres puntos y cómo se dio todo. Fue un debut soñado y muy bonito", comentó a los medios oficiales.

Ese sueño, no obstante, no le ha impedido mantener los pies sobre el suelo: "Para mí no ha cambiado nada, yo voy a seguir viniendo todos los días a entrenar, a seguir aprendiendo y mejorando para que cuando haya oportunidades dar mi mejor nivel para poder ayudar al máximo de mis posibilidades al primer equipo. No le pierdo la vista al filial, y si tengo que jugar con el filial, a seguir dándolo todo porque es la clave para tener oportunidades en el primer equipo".

El canterano contó, además, cómo fueron las horas previas a su debut. "La noche antes y los momentos antes del partido algo de nervios sí tuve. Desde mediados de la semana el míster me dio confianza y poco a poco te vas mentalizando. Cuando juegas rodeado de tantos buenos jugadores, es más fácil, me ayudaron y me apoyaron mucho. De primeras, no me dice que voy a jugar, pero me dice que es una idea que el cuerpo técnico tiene, hasta antes del partido no sé que voy a jugar", explicó.

Por último, agradeció el apoyo y las palabras de ánimos de algunos de sus compañeros. "Javi (García) y Marc (Bartra) me dieron muchos consejos, me ayudaron mucho en los momentos antes de salir al campo. Estar rodeado de estos jugadores es un lujo. El apoyo y el ánimo que me dieron me lo pusieron más fácil", terminó.