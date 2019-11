El madridismo aún llora por el 'no penalti' de Feddal

No deja de ser agua pasada, pero en el Real Madrid aún siguen dándole vueltas a su empate a cero ante el Betis del pasado 2 de noviembre, en el que los meregues se quejaron amargamente de unas manos de Feddal en el área que entendieron como penalti.

Sin embargo, como ya contó ED, la jugada no admitía dudas. "Según el reglamento marcado por el Comité Técnico de Árbitros, este tipo de infracciones no son punibles porque el jugador va buscando el suelo. Es una mano totalmente natural y no puedes despegarla del cuerpo. Si hubiese pegado en la mano izquierda, sí que debería haber señalado la pena máxima", explicó en su momento Iturralde González, excoleagido y experto de As para este tipo de situaciones.

Eso no impidió que Sergio Ramos, Zinedine Zidane o Emilio Butragueño se quejaran amargamente, dando a entender que Sánchez Martínez no señaló penalti por manos de Zou Feddal porque no quiso, básicamente.

Ahora, es la propia afición madridista la que no para de darle vueltas al asunto, retomando la polémica tras la pena máxima que este pasado miércoles le pitaron en contra al Estrella Roja de Belgado en su partido de Champions ante el Bayern Múnich.

Han sido muchos los aficionados blancos que a través de las redes sociales han compartido el vídeo de la jugada en cuestión para volver a quejarse y pedir unas explicaciones que en su momento ya dieron los expertos: no fue penalti.