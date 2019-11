Rubi: los lesionados, el Mallorca, Setién, el Betis y la alegría en el vestuario...

El técnico del Betis, Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi', ha atendido a los medios de comunicación durante la rueda de prensa previa al partido de este sábado (18:30 horas), en Son Moix frente al Mallorca.

Una puesta de largo en la que el preparador del Betis ha negado que los entrenamientos de esta semana hayan sido "más alegres" por la victoria frente al Valencia, pues "últimamente, aunque la situación no era cómoda, el ambiente era bueno en el vestuario". Pese a ello, reconoció Rubi que "la confianza que te da un partido bueno como el del otro día (ante el Valencia) ha reforzado un poco todo" y que todos están "más cómodos". "Pero esto es un punto y seguido; ya no hay que pensar en ese partido, sino en el siguiente", ha apostillado un Rubi que sólo piensa ya en el de este sábado, ante el Mallorca.

También se ha referido Rubi a Bartra, quien, a falta del último entrenamiento de la semana -tras la rueda de prensa- "ha entrenado con total normalidad", por lo que, a no ser que hubiera un contratiempo inesperado durante el entrenamiento de hoy viernes, "es alta total" para Mallorca. Sobre Édgar y su destacada actuación el pasado fin de semana, dijo: "Es una gran noticia que se sume a las posibles jugadores que luchan por una titularidad; estamos muy contentos con el trabajo que hizo".

Junto a ello, Rubi confirmó que las únicas bajas con la que cuenta (siempre a falta del último entrenamiento) son Tello, Juanmi, Carvalho y Sidnei, a la vez que destacó el trabajo del próximo rival liguero: "Todo lo que está haciendo el Mallorca en los últimos año y en esta temporada es de alabar. Lo que uno ve desde fuera es un equipo muy trabajado, con unos jugadores muy implicados; un equipo muy fuerte, sobre todo en casa. Fuera le está costando más. Que no caigamos en la trampa de que vamos a jugar contra un rival asequible".

Junto a ello, Rubi también se ha referido a otras cuestiones:

- La victoria ante el Valencia, punto de inflexión: "Para mí el punto de inflexión se hizo hace ya unas semanas. Pero es cierto que para empezar una escalada es importantísimo volver a ganar mañana. No podemos hacer una buena y una mala; una de cala y una de arena. Vamos a salir con esa mentalidad al cien por cien".

- Tres centrales: "Es cierto que tener tres centrales en el campo lo hemos hecho pocas semanas, pero es verdad también que otras veces hemos jugado con un jugador por delante de la defensa que en muchas situaciones de los partidos se colocaba como un central más. Lo que no quiere decir que siempre estemos jugando como tres centrales. Pero el entrenador no es tan tonto como para cambiar lo que está funcionando".

- La mentalidad del vestuario: "Tengo muy claro que el equipo está a 'full' y yo contento por cómo se entrena. Pero es cierto que una victoria como la del otro día, ante un rival así, nos motiva mucho más. La gente está empujando para ayudar siempre han sido muy positivos conmigo".

- ¿Siente que ha dejado el 'matadero' atrás?: "Eso no lo siento. Además es normal, esto es el fútbol y si el equipo vuelve a encadenar malos resultados vamos a ir. Mi tesón va a ser porque eso no ocurra y lo más inminente es pelear por ganar en Mallorca".

- Europa: "Lo que no hay ninguna duda es que las temporadas son muy largas y que hay momentos en los que se pasa mal y que piensas que no vas a llegar a Europa, pero en el Espanyol, la temporada pasada, en la jornada 30 eramos el 15. La mente de un deportista debe estar en el corto plazo, porque siempre se está a tiempo de todo".

- Copa del Rey: "Por un lado está claro que se ha hecho para que los más modestos o clubes de categorías inferiores tengan días como el que van a vivir. El espíritu es sano o bueno, pero al ser el primer año faltan por ajustar esas cosas que no estaban previstas. Lo que sí puedo decir es que entre nosotros y el Antoniano hay predisposición para que ambos clubes clubes queden contentos y sea un día histórico".

- La importancia de la Copa: "Lo normal es decir que queda muy lejos, aunque no cuesta nada responder. Hay que pensar en el Mallorca, sí, pero para mí la Copa es fundamental porque es un título más. Nunca sabes cuando puedes sumar un título, pero sin lugar a dudas algún día llegará".

- Setién: "No he preguntado por el viaje. La semana pasada estuve muy metido en el Valencia y fue una semana dura por todo lo que se rumoreaba. Intenté evadirme al máximo. Es verdad que se sufre un pelín, pero estaba en afrontar el partido ante el Valencia y esta semana no es una cosa que hayamos hablado".

- Divorcio Luis Enrique-Robert Moreno: "Tengo la suerte de conocer a los dos, que son dos grandes profesionales y dos grandes técnicos. Un poco 'tristote' porque la relación entre ellos desde fuera parece que no ha acabado bien, pero hay que respetarlos al máximo".