El Betis, a punto de batir la mejor racha de todo 2019

El Betis pasa por su mejor momento en lo que va de temporada. Dos victorias seguidas, la primera de la presente temporada como visitante (donde hasta ahora sólo sumaba los dos puntos de los empates ante Osasuna y Real Madrid) y con una racha de 10 unidades de las últimas 15 en juego. Todo ello le ha permitido escapar de los puestos de descenso y escalar hasta la zona media de la tabla, donde tampoco se siente cómodo. Las distancias en la clasificación de LaLiga son cortas y el objetivo del equipo verdiblanco es acabar 2019 luchando por entrar en zona europea.

Así lo reveló hace unos días Emerson. "Tenemos un gran equipo con muchos jugadores internacionales, de mucha calidad y no podemos estar ahí abajo. Hay que pelear para estar arriba, sí o sí. Hay que trabajar partido a partido, pero siempre sabiendo dónde quieres llegar y con la mentalidad de que hay que estar arriba", argumentó el lateral brasileño, al ser insistido por su sorprendente revelación, en una entrevista concedida al programa 'Todo al Verde' de 'BetisTV'.

En la misma línea se expresó el entrenador heliopolitano, Rubi, en la sala de prensa de Son Moix. Justo después de firmar el seis de seis tras ganar a Valencia y Mallorca, el de Vilassar de Mar pedía el 'nueve de nueve' y que este ritmo al alza no pare: "Estoy muy satisfecho. Ha habido continuidad en la primera parte. Hemos sacado un partido en un campo muy complicado. Aquí ha perdido el Madrid. En la clasificación se escala de tres en tres y ahora buscaremos la tercera".

No será sencillo. Pues ganar tres partidos consecutivos es algo que el Betis no ha conseguido hacer en todo 2019, a falta de sólo un mes para el cambio de año. Es decir, que no lo ha logrado en los cuatro meses que Rubi lleva sentado en el banquillo local del Benito Villamarín, ni tampoco en los seis primeros, aún con Quique Setién a los mandos de la nave heliopolitana.

Tal y como recuerda la cuenta estadística @LaLigaenDirecto, la mejor dinámica del equipo de las trece barras en la recta final de su segunda temporada con el entrenador cántabro fueron las dos victorias seguidas que enlazó a mediados de mayo; concretamente, en las jornadas 37 y 38, cuando se impuso al Huesca (2-1) y al Real Madrid (0-2).

También encadenó dos triunfos a principios de febrero, fecha en la que ganó al Espanyol (3-1, en los cuartos de Copa) y al Atlético de Madrid (1-0, en la jornada 22 de LaLiga). Ésta es, por lo tanto, la tercera vez de la temporada que alcanza una racha así, la segunda si sólo se tienen en cuenta partidos de Primera división.

El Betis, que suma 22 partidos ligueros seguidos viendo puerta en el Benito Villamarín, no marcaba dos goles fuera de casa desde su primera salida de la temporada, en el 5-2 que encajó en el Camp Nou el pasado 25 de agosto. Desde entonces, no había pasado de un tanto.

En Mallorca, sin embargo, metió dos antes del descanso. Hacía más de un año que no marcaba dos goles como visitante en la primera parte de un partido de Primera: curiosamente, fue también ante el Barcelona, en noviembre de 2018, el día del recordadísimo 3-4; una de las mayores exhibiciones que se le recuerdan a los heliopolitanos en su historia reciente.