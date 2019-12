Joel: "Se está faltando el respeto a Rubi"

Joel Robles fue el salvador del Betis en el estadio de Son Moix, firmando varios paradones espectaculares cuando peor lo pasaba su equipo en la segunda parte, con 1-2 en el marcador y el Mallorca apretando ante su público en busca del empate. Especialmente destacables fueron un vuelo para sacar un gol cantado de Lago Junior, que había rematado a placer en el segundo palo un centro raso desde la derecha y una mano decisiva a un disparo de Kubo que se había envenado al tocar en Bartra.

"La verdad es que el Mallorca ha tenido buenas oportunidades, estoy contento (por su actuación) pero sobre todo por los tres puntos, que son muy importantes para el equipo", señaló el meta verdiblanco en 'Tiempo de Juego' de la 'Cadena Cope' en la madrugada del domingo, poco después de que la expedición bética aterrizase en el sevillano aeropuerto de San Pablo procedente de tierras baleares, donde sumó su segunda victoria seguida y la primera fuera de casa de la temporada.

"Hicimos una buena primera parte, pero en la segunda perdimos el control y ellos se metieron en el partido con un penalti. También hay que ser consciente de que enfrente estaba un rival que jugaba en casa, que quería ganar y que tenía que apretar. Nosotros somos un equipo que quiere tener el balón y en la segunda parte nos han dificultado mucho la salida", reconoció un Joel que, a pesar de haber sumado 10 puntos de los últimos 15, aboga por mantener los pies en el suelo y recuerda que aún hay muchas cosas que mejorar antes de poder celebrar nada.

"El equipo tenía claro que todos teníamos que dar un poco más de nivel. No nos estaban saliendo las cosas, sabíamos que teníamos que dar más de nosotros, pero en ningún momento dejamos de confiar en el grupo. Hay que ser realistas, tenemos una gran plantilla pero hay que poner trabajo". "Hay que aprovechar este gran momento en el que estamos, disfrutarlo y seguir trabajando. Yo soy de los que piden calma en las buenas, igual que lo hacía también cuando las cosas no nos salían bien", señaló el cancerbero, molesto con el eco que ha tenido en los medios de comunicación los contactos entre los dirigentes del club y Quique Setién, para estar prevenido por si Rubi era destituido.

En este sentido, Joel hizo una defensa de su entrenador a capa y espada. "A mí me fastidia todo eso. Todos los rumores que había creo que al final no eran ciertos. Somos un gran vestuario y estamos todos con el míster. No hay nada más importante que Rubi ahora mismo y creo que esos rumores le faltan el respeto a un entrenador que es impresionante cómo trabaja cada día. Me molesta mucho, pero hay que seguir disfrutando de este momento y olvidarse de todo lo demás", consideró.

De otra parte, el portero del Betis reflexionó sobre la polémica desatada con la nueva norma en los penaltis, que impide a los porteros adelantarse de la línea antes del lanzamiento. A él ya le han tirado varios este año (Mata, Orellana, Lago Junior...) y no está nada conforme, porque cree que así los porteros están vendidos: "No sé si directamente quieren que nos los metan o qué pasa (se ríe irónicamente). Hay que verlo. Imagínate que tienes una amarilla por lo que sea, te tiran un penalti y lo paras, pero te has adelantado un poco. ¿Qué pasa? ¿Te expulsan? Habría que darle una vuelta a esa norma. Desde pequeño te han enseñado a moverte y ahora es todo lo contrario, tienes que tener el pie en la línea. Yo creo que esto pasará hasta que le sucede a un club grande".