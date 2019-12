López Catalán, sobre Serra: "El Betis no necesita mesías"

El vicepresidente y consejero delegado del Betis, José Miguel López Catalán, se mostró este lunes muy crítico con la actitud de Lorenzo Serra Ferrer, del que recalcó que ha sido "injusto" con él desde su salida del club. "No me pareció adecuada (su presencia en el Villamarín), lo tengo que decir, pero cada uno toma sus decisiones", puntualizó en los micrófonos de 'La Jugada de Sevilla' de Canal Sur Radio.

Aunque reconoció que es "libre" de acudir al estadio "cada vez que quiera" e insistió en que es "historia del Betis", no pudo ocultar que le llamó la atención la aparición del balear en un duelo de la magnitud que tenía el del Valencia. "Me sorprendió por el momento, por lo importante de ese partido. Tanto Ángel (Haro) como yo somos los que hemos conseguido que en el Betis haya pluralidad de opiniones", argumentó.

"Yo no he llamado a Lorenzo Serra Ferrer, porque fue una persona muy injusta con mi persona. Para nosotros tenía una función donde aportaba y sumaba, pero tenía otras funciones que considerábamos que no desempeñaba bien dentro de la dirección deportiva (gestionar y organizar el área de 'scouting', con los agentes y los clubes, la cantera...). Fue él el que decidió no seguir de esa forma e irse del club", sentenció.

López Catalán se mostró también contrariado por que se le culpe a él personalmente de la marcha del balear, ya que declaró tomar todas las decisiones "siempre por el bien del Betis". "Por el bien personal, habríamos dejado a Lorenzo gestionar el área deportiva de forma deficiente, como creíamos que lo hacía", apuntó.

"Estamos convencidos de que el Betis necesita una mejora importante en el área deportiva. Yo tengo una función como consejero delegado. No tengo más atribuciones", añadió.

Cuestionado sobre si Serra Ferrer se ha convertido en un personaje incómodo para la actual cúpula verdiblanca, el vicepresidente insistió en que "es una leyenda del Betis", pero no dejó de aclarar que el club no precisa de salvadores. "Por eso durante dos años hemos estado con él haciéndole la vida absolutamente agradable dentro del club. Pero era nuestra responsabilidad tener la mejor área deportiva posible. No asumió los cambios, lo que hizo fue tomárselo mal y tirar contra mi persona de forma injusta. Al final el Betis no necesita mesías ni salvadores", concluyó.