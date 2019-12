Joaquín: "Hay que aprovechar y seguir escalando puestos"

Las dos victorias consecutivas en LaLiga ha dado a la plantilla del Betis la tranquilidad que tanto ansiaba en estas últimas semanas. Y dentro de la plantilla, la voz más autorizada es la del capitán Joaquín Sánchez, que ayer visitó una plaza de toros en un pueblo de la sierra de Cádiz, desde donde valoró el momento que viven en Heliópolis.

"Después de una victoria se ven siempre las cosas de diferente modo. Estamos felices porque llevamos dos victorias consecutivas y es una racha que veníamos deseando desde principio de temporada", reconoció el portuense.

Sin embargo, Joaquín es de los que no se duerme en los laureles, por ello indicó que deben seguir así para escalar a los puestos europeos: "Hay que aprovechar el momento, queda mucho, no se ha hecho nada y hay que seguir sumando e intentando escalar puestos hacia arriba".