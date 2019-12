Rubi y el cambio de sistema, Fekir, Canales, el mercado, la cantera...

Además de hacer balance del comienzo del Betis en LaLiga, Rubi también ha analizado otros temas en los medios del club bético como el cambio de sistema, la cantera, el mercado de enero y varios nombres propios de la primera plantilla.

El de Vilasar de Mar defendió que el cambio de sistema es algo que se viene haciendo en función de los jugadores disponibles: "Hemos ido cambiando quizás demasiado desde la jornada uno. Hemos hecho bastantes cambios para intentar adaptarnos a los jugadores disponibles para ese partido, eso es lo más importante más que el sistema. Granada, Celta, Madrid fueron planteamientos diferentes pero estábamos de acuerdo ya. La idea es dar continuidad a los últimos partidos contra Valencia o Mallorca".

Que jugadores como Canales o Fekir estén a su mejor nivel es algo que ayuda: "Son jugadores de mucho nivel, cuando se ponen cerca de su nivel o a su nivel, cuya responsabilidad es mía, el sistema ya no es tan importante. Este equipo necesita ayudas defensivas porque es más creativo, eso has de compensarlo con el sistema, es otra de las cosas que hemos mirado".

La idea de Bartra como pivote: "Es arriesgado pero tenemos que buscar soluciones, hemos respetado mucho la planificación. En ese partido tienes que escoger sin Javi ni William, pensamos en poner un doble pivote trabajador porque al Celta no es fácil quitarle la pelota y también por la ansiedad de ese partido, ves cómo está el equipo y con esa ansiedad es más difícil que salga bien, ahora con los buenos resultados es diferente. Enfocamos en salir fuertes a ese partido y eso se hizo".

La celebración de Fekir ante el Celta: "Estoy muy agradecido, pero si no lo hubiera hecho u otro jugador no lo hubiera hecho sería lo normal, fue algo espontáneo pero no es algo que tengamos que poner de ejemplo el ir a abrazar al entrenador, lo importante es que el Betis gane al final. Nabil hizo un inicio de Liga espectacular, luego se lesionó, y ahora ha vuelto, la nueva forma de jugar le viene bien, no tiene tanto recorrido para buscar el balón, como a Joaquín y a Lainez cuando jueguen. Si le acotas el campo, esos metros que no le obligas a correr para buscar el balón le hace estar más fresco, vamos a ver si tiene continuidad en el equipo".

Las apariciones de Guardado y Canales: "Andrés necesitaba descansar de una temporada larguísima. Sergio está como un cañón desde hace dos meses, él quiere la perfección y es autocrítico, pero ya lleva semanas estando muy bien. ¿Sus renovaciones? El club debe pensar en el medio plazo, porque el largo no existe. Son los que deciden buscando el bien del club".

Qué le diría a la afición tras ganar estos dos partidos: "La gente tiene que disfrutar y ser optimista, prefiero que sean optimistas, luego dentro sabemos que hay cosas que mejorar, y si te relajas, cualquiera te pinta la cara, hay mucho nivel en esta Liga, pero la gente debe ser optimista, vamos el 12 y hay que pensar que en Navidad a estar el nueve... El objetivo tiene que ser el mismo, obviamente el objetivo se cuenta a final de temporada, recuerdo estar en equipos donde el objetivo era hacer una buena temporada y a mitad quererlo cambiar. En Barcelona el objetivo era estar entre los nueve primeros. Nosotros tenemos que estar peleando los puestos de arriba, pero hasta el quinto las diferencias presupuestarias son grandes, por lo que quedan dos plazas para muchos equipos. Si nos vamos a Navidad con alegría por los resultados vamos a volver más motivados para acabar de pulir todo en la segunda vuelta y atacar esas posiciones".

Ahora, el Athletic: "Partidos cómodos se ganan muy pocos, tenemos que mejorar y e intentar que el rival no haga sus cosas buenas en el Villamarín".

Espera algo del mercado de enero: "José (López Catalán) dijo que todas las plantillas son susceptibles de mejorar, esa es la idea, ayudar al equipo con algún jugador que venga a sumar, uno que sea una prueba no, alguien que venga enchufado".

Debuts de canteranos como Ismael, Raúl y Edgar: "Me quito el sombrero delante de ellos, han tenido la valentía de jugar partidos complicados Ismael y Edgar, la situación de Raúl era diferente. Hacer debutar a un canterano no es difícil, lo importante será con el tiempo, que tengan plazas consagradas en el primer equipo. Tomar estas decisiones no me cuesta porque los veo cada día".

Qué opina del VAR: "No hay ningún tipo de voluntariedad nunca en los árbitros, el tema del VAR da un 90% de cosas muy buenas pero hay un 10% que pulir, sobre todo en la interpretación de contactos o no, en fuera de juegos, manos y eso perfecto... pero para lo anterior lo quitaría".