Petit atiza al Barça y a Serra Ferrer

Emmanuel Petit vuelve al ataque contra el vestuario al que perteneció en su temporada en el Barcelona (00/01). El centrocampista llegó procedente del Arsenal y con fama de buen pelotero, pero no cuajó en un periodo difícil de la entidad azulgrana.

En declaraciones a RMC Radio, el francés afirmó que experimentó "racismo en el vestuario del Barça". El galo cuenta que los actos se daban "de vez en cuando aunque con algunos jugadores con bastante frecuencia". Y carga de gran parte de culpa a Serrar Ferrer, técnico del momento: "Llegué en un muy mal momento. Había una guerra en el vestuario entre jugadores catalanes y holandeses. Y encima de todos teníamos a un entrenador (Lorenzo Serra Ferrer) que no tenía la suficiente fuerza o el carisma necesario para manejar el equipo".

Las críticas al Barcelona de su época van más allá y se trasladan al nacionalismo catalán. "El nacionalismo catalán está muy cerca del racismo. Tan pronto como llegué la gente me dijo que no intentara aprender español, que tenía que aprender catalán. Y yo les decía: '¿Estoy en España, ¿no?'. Y ellos respondían: 'No. Estás en Cataluña'. Me harté de ese tipo de cosas. Entiendo que se identifiquen, pero cuando es en exceso, se acerca mucho al racismo", dijo Petit, que coincidió en aquel Barcelona con Víctor Valdés, Puyol, Guardiola, Gerard o Xavi.

Serra Ferrer dirigió aquella temporada al Barcelona hasta el mes de abril, en el que fue sustituido por Rexach, quien dirigió los últimos nueve partidos de aquella campaña.