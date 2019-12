¿Por qué no juega Francis?

Entre los temas que ha tratado Rubi esta mañana ha estado la situación de Francis, que no juega ni entra en las convocatorias pese a estar disponible para el entrenador bético.

El canterano es el único jugador de la primera plantilla que no ha jugado ni un minuto en la presente campaña. Incluso tres jugadores del filial -Édgar, Ismael y Raúl García- han jugado ya este curso. "Me duele que Francis no vaya convocado", comenzaba Ferrer Sicilia.

La explicación para el técnico se resume en varios factores. El primero es su difícil comienzo de temporada: "Ha tenido una pretemporada complicada con alguna molestia que se reproduce. La mayor parte de semanas ha estado disponible".

Aunque es el buen nivel de Emerson el que realmente le cierra la puerta: "Tengo tres laterales derechos y me está siendo difícil darle ese premio viendo cómo entrena y su buena actitud, pero entiendo que los que juegan o van convocados no están bajando su nivel".

Francis fue el lateral derecho habitual de Quique Setién durante sus dos temporadas al frente del conjunto verdiblanco. El sistema de tres centrales que emplea ahora el catalán fue el que posibilitó su transición desde el puesto de extremo. También es cierto que su rendimiento tenía dividida a la grada del Villamarín.

El de Coín tiene muchas papeletas para salir como cedido este mercado invernal y propuestas no le van a faltar en el fútbol español.