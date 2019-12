Betis-Athletic: Tras despertar, rugir con fuerza

"El Betis llega en el mejor momento de la temporada". Esta afirmación del técnico del Athletic Club, Gaizka Garitano, es la materialización verbal de la evidente transformación que ha experimentado el Betis en las últimas semanas. Un despertar que comenzó concretamente en el encuentro contra el Celta de Vigo, en el que el gol de Fekir en el 90' salvó del 'matadero' a Rubi y supuso un punto de inflexión para un equipo que coqueteó indebidamente con los puestos de descenso. Tras ese balsámico y revitalizador triunfo y el empate en el Bernabéu una semana después, la derrota en el derbi, antes del tercer parón por las selecciones, reavivió una intranquilidad que se rebajó ante el Valencia, se desvaneció en Son Moix, pero que obliga a rugir con fuerza este mediodía al Betis ante los 'leones' para dejar atrás cualquier atisbo de duda.



Esta resurrección verdiblanca ha estado asociada de forma casi indisoluble a un cambio de sistema -el demandado paso a una defensa de tres- y a la recuperación de jugadores como, cuyo rendimiento en el arranque de competición estuvo lejos de su mejor versión.

Pero ante el Athletic Club posiblemente más fiable y sólido de los últimos años, el Betis necesita acabar con su clásica tendencia a caerse 'en lo más llano' y dar el zarpazo definitivo para confirmar las renovadas expectativas y acercarse a los puestos europeos.

Lo tendrá que hacer con importantes bajas, sobre todo en defensa. A las ya consabidas de William Carvalho, Sidnei y Juanmi, por lesión, se les ha unido en las últimas horas la de Alfonso Pedraza, con una lesión de grado I en el sóleo, y la del sancionado Mandi.

Ello obligará a Rubi a modificar nuevamente su última línea, a la que todo apunta que volverá el canterano Édgar por el argelino, toda vez que Javi García vuelve de lesión y Rubi no termina de confiar en él. Álex Moreno, que se perdió el encuentro ante el Mallorca por unos problemas en los isquios, recuperará su lugar en el carril zurdo en un once en el que no se esperan más novedades con respecto al que vención al Mallorca.

Un Athletic, lanzado

Enfrente, el Betis tendrá a un equipo potente, con garra, solvente atrás y que llega como el menos goleado de la categoría pero con problemas arriba, donde no podrá contar con los lesionados Muniain y Aduriz, ni con el castigado Raúl García. Estas importantes bajas no impedirán que el equipo de Garitano llegue lanzado al Villamarín a por su cuarta victoria seguida.