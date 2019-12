Calero avisa al Betis: "Vamos a por el seis de seis"

El Betis visita el próximo domingo al nuevo colista de la Liga, a un Espanyol que sólo suma un punto en casa en ocho partidos. Pero lo que podría significar un partido plácido para un equipo en racha, como el verdiblanco, se va a convertir en una auténtica 'batalla'. Los periquitos se han marcado en rojo los dos próximos encuentros y señalan al Betis como su primer objetivo para, luego, intentar salir del gran lío en el que se han metido.

"Betis y Leganés son dos partidos súper importantes, pero cualquier encuentro es importante y más estando aquí abajo. Todo parte por la victoria de esta semana. hay que sacar ya los puntos contra los rivales que tenemos encima. Pensamos que podemos conseguir el seis de seis", aseguraba el central Fernando Calero, fichaje 'estrella' este año del Espanyol y que está viviendo una situación inesperada. "Es un momento jodido. Ninguno pensábamos que íbamos a estar aquí. Todos tenemos que remar para sacar esto adelante. Somos los primeros interesados en que esto pase, lo vamos a sacar y es el pensamiento de este vestuario, somos optimistas", estima.

El jugador blanquiazul analizaba lo que les llega antes de final de año: "A partir de ahora todo son finales y hay que tomarse los partidos como esto. Hay que sacar puntos contra cualquier equipo y en cualquier estadio. Es nuestra primera oportunidad para conseguirlo". Y admitía las duras críticas de los aficionados. "Tienen razón en las palabras y creo que nos hemos metido nosotros mismos en esta situación. Somos los que tenemos que sacar adelante, no queda otra. Peor no lo podemos hacer y debemos obtener puntos de la manera que sea", indicaba.

Por ello, pedía un margen de confianza a unos seguidores que están empezando a desesperarse. "No pido que nos crean, cada uno es libre de pensar lo que quiera. No estamos dando motivos a la afición, eso está claro, pero no hay gente más interesada que nosotros. Somos los primeros que estamos jodidos. Aunque estén enfadados con nosotros les pedimos que nos ayuden porque seguro que vamos a sacar esto adelante", asegura el vallisoletano.