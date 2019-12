Palhinha quiere jugar en España... y en el Betis

El Betis tiene intención de reforzar su centro del campo en este mes de enero, cuando reabra el mercado. Las carencias evidenciadas durante esta primera mitad de la temporada, sumadas a la lesión de William Carvalho, han empujado a la comisión deportiva del Real Betis Balompié a buscar dos mediocentros en la próxima ventana de transferencias, tal y como avanzó ESTADIO Deportivo semanas atrás.

El objetivo es claro: un pivote inminentemente defensivo y otro futbolista de carácter más ofensivo, aunque también dotado para la resta. Para ello, la prioridad a lo largo de este tiempo ha sido el internacional alemán, de origen turco, Emre Can, quien no cuenta para la Juventus, habiéndose caído, incluso, de la lista del conjunto italiano para la Champions. Su futuro, sin embargo, no parece pasar por Heliópolis, estando más próximo a la Bundelisga, a la que gustaría retornar en enero.

Por ello, en el Benito Villamarín se han puesto manos a la obra en busca de alternativas, por lo que, sin perder de vista también al argentino Guido Rodríguez, quien no tiene intención de renovar con el América de México, entre algún otro objetivo, se han fijado en el portugués Joao Palhinha, pivote de 25 años que milita cedido hasta final de temporada en el Braga por el Sporting de Portugal, habiendo cuajado una destacada actuación hasta la fecha: 21 partidos entre todas las competiciones, cinco de ellos europeos; un gol y un total de 1.878 minutos oficiales disputados hasta el momento.

Con una media de 4,5 balones recuperados por partido, es uno de los futbolistas más destacados de la Liga NOS en dicha faceta, lo que le ha servido para estar en el once de la jornada del fútbol portugués en más de una ocasión. Es decir, un currículum que se ajusta a la perfección a lo que viene buscando el Betis, habiéndose reunido ya con su entorno, que se desplazó hasta Sevilla, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo.

La prioridad del futbolista, tal y como aseguran a esta redacción, es abandonar Portugal, siendo su preferencia el fútbol español y, en particular, el Betis, que le presenta una oportunidad muy interesante para seguir creciendo como profesional.

El pasado verano, sin ir más lejos, ya contó con la opción de recalar en LaLiga de la mano del CD Leganés, pero el Sporting lo rechazó, al igual que otras ofertas procedentes de Francia (Lyon y Marsella) y de la Premier. El club lisboeta, que no tenía intención de venderlo, se desmarcó en las negociaciones solicitando una cantidad desorbitada, apareciendo finalmente el Braga, en préstamo, como la alternativa menos mala para el futbolista, que quería acabar abandonando la disciplina de un Sporting de Portugal con el que no existe demasiado 'feeling' desde los ataques recibidos por parte de los ultras del equipo tiempo atrás.

Un préstamo por una temporada del que ha cumplido seis meses, apareciendo ahora la oportunidad, de nuevo, de cambiar de aires, como es su intención. El inconveniente, sin embargo, vuelve a ser la elevada exigencia económica de un necesitado Sporting -tiene que cumplir con los pagos de un préstamo por valor de 65 millones con el que eludió el 'Fair Play' financiero-, que habría tasado al futbolista en unos diez millones de euros, contando el Braga con una opción preferente (que no podría igualar) y una compensación del 15% de la venta. Es decir, 1,5 millones de euros por un futbolista que ha disfrutado seis meses y que no le costaría nada.

El Betis, sin embargo, desea cerrar la operación en una cantidad bastante inferior, lo que está tensando unas negociaciones a tres bandas que, además, no está llevando el actual agente del futbolista, con quien acaba a finales de diciembre, por lo que la operación, de acabar cristalizando, como es el deseo del pivote, no lo hará bajo ningún concepto antes de enero, evitándose así abonar al actual representante de Palhinha la comisión que le correspondería.

Habrá que esperar, por tanto, a cómo se desenvuelve todo, contando el Betis con la colaboración de Palhinha, quien forzará todo lo posible para que, como es su deseo, se cierre su traspaso al Betis.