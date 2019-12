Así vivió Joaquín su día más especial

Fue el protagonista indiscutible de la jornada. Con un 'hat-trick' en 20 minutos, con el que además le dio el tercer triunfo consecutivo a su equipo en Liga para certificar la reacción de los suyos, Joaquín se convirtió en el hombre más aclamado por todos en la tarde noche del domingo.



Aficionados, compañeros, periodistas... Todos querían inmortalizar el momento con el hombre del día, un jugador irrepetible.



Pero su día se fragüó desde bien temprano. Ya en el calentamiento, el portuense no paró de dar instrucciones a sus compañeros, a los que pidió intensidad e incidir en las segundas jugadas.





?? #DirectoGol



?? El REY del @RealBetis



?? Así animó @joaquinarte a sus compañeros en el calentamiento



?? ¡Comenta con el hashtag del programa! pic.twitter.com/Nna6WB6sLF — GOL (@Gol) December 8, 2019

Ya metidos en faena, completó posiblemente uno de los mejores partidos de su carrera, logrando tres goles en apenas 20 minutos, quecon el tiempo reglamentario ya cumplido.E, indudablemente, después,Sus compañeros, primero, le recibieron con un abrazo y una ovación a su llegada a los vestuarios. Allí, a uno por uno, Joaquín fue agradeciendo el cariño y el esfuerzo, desde Édgar, el último en llegar al vestuario, hasta Rubi, pasando por Alexis y todos los empleados del club que trabajan cada día junto al equipo.Pero, para que quedara constancia, Joaquín también les pidió a sus compañeros que le firmasen el balón del partido para llevárselo a casa de recuerdo.que admitió que es así como se llaman entre ellos. Loren se quejó de que no le hubiesen dejado sus compañeros hueco en el balón. "Yo he sido el que le ha dado el 'hat-trick' y no tengo sitio para ponerle nada", bromeó. O palabras comoAntes de abandonar el estadio, Joaquín no dudó en pedirle a Rubi un descanso extra por el esfuerzo. "Nos vemos el jueves, míster", le dijo al técnico mientras éste le felicitaba por su partido.Ya en su domicilio, al que llegó no sin antes detenerse en la salida del parking con los cientos de aficionados que le esperaban, Joaquín no dudó en compartir, al tiempo que bromeó con sus seguidores, a los que confirmó que iba a salir a celebrarlo por todo lo alto.