"Hubo gente que me dijo que Joaquín no llegaría a jugador profesional"

Fernando Vázquez fue el técnico que subió a Joaquín al primer equipo y el que le hizo debutar, unas decisiones por aquel entonces un tanto controvertidas porque contaban con la desaprobación tanto de Hadzibegic, director deportivo, como de Manuel Ruiz de Lopera.

En declaraciones a El Pelotazo, el otrora técnico verdiblanco ha admitido que hubo mucha gente que le dijo que Joaquín "no iba a ser jugador profesional, por su carácter". Su fama de jugador poco serio amenazaba con acabar con una carrera, que casi 20 años después sigue al más alto nivel.

Fernando Vázquez cuenta también que tuvo que esperar para convencer al máximo accionista y al director deportivo para que promocionasen al portuense. "Yo ya lo conocía de su etapa de juvenil y no me lo pude llevar a la pretemporada, pero ya en Sevilla, desde el primer día, en el que hizo un test físico a la altura o mejor que el de Varela, le di el sitio en la primera plantilla. Es un superdotado también físicamente, tiene morfología de corredor de 1.500 metros, y se le veía desde siempre. Aunque tuve mucha oposición desde dentro del club por llevar a tanto chaval teniendo un grupo de profesionales".

Vázquez fue su primer y principal valedor, pero no por ello convirtió a Joaquín en su protegido, antes al contrario, era posiblemente al que más le exigía. "Le exigía mucho porque sabía que podía. Él me decía que si iba de banderín a banderín por toda la banda todas las veces, no iba a tener fuerzas, pero las tenía. Él se rebotaba y discutía. Todavía está jugando a gran nivel de hecho".

Sin embargo, el entrenador de Castrofeito echa de menos que Joaquín haya tenido más reconocimiento y una mayor presencia en la selección nacional. "Ahora es muy difícil explicar o justificar que Joaquín no haya tenido más presencia en la selección. Un penalti fallado siendo un niño no debió ser la condena de un jugador así. Yo creo que ese carácter alegre ha podido confundir a mucha gente y le ha podido perjudicar a un jugador que ha triunfado de forma clara donde ha jugado. No entiendo bien por qué no se le ha valorado como es debido".

En definitiva, para Fernando Vázquez, Joaquín siempre será un jugador diferente. "Joaquín ha tenido inteligencia jugando desde siempre, lo que ha cambiado es que ha madurado futbolísticamente con el paso de los años eligiendo mejor, pero siempre vio el fútbol con la cabeza alta e interpretándolo muy bien".