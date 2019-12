Los otros pivotes 'lusos' que maneja el Betis

En su objetivo de reforzar el centro del campo, una de las prioridades que se ha marcado la secretaría técnica del Betis, liderada por Alexis Trujillo, es la de hacerse con un pivote (junto a otro mediocentro más creativo y un futbolista de banda), como bien viene informando ESTADIO Deportivo a lo largo de las últimas semanas.

Una labor para la que la comisión deportiva ha estado rastreando el mercado a lo largo de los últimos meses, habiendo hecho especial hincapié en el mercado portugués. Un caladero que en Heliópolis conocen bastante bien y que en los últimos años, de hecho, le ha dado muy buen resultado en una posición como la del pivote, siendo William Carvalho, recuperándose actualmente de una lesión de espalda, buen ejemplo de ello.

Por ello, al margen de hombres como Emre Can, a quien el Betis ya intentó firmar en préstamo el pasado verano, o el argentino Guido Rodríguez, que no tiene intención de renovar con el América de México, ha vuelto a poner sus ojos en lo que le ofrece un mercado como el portugués, siendo el lisboeta Joao Palhinha (Braga) uno de los objetivos fijados.

Sin embargo, no es el único pivote 'luso' sobre la mesa que dispone el Real Betis a día de hoy, siendo otros los hombres que, bien, también han sido tanteados o, por el contrario, le han llegado en forma de ofrecimiento.

Este último caso es, por ejemplo, el de Rodrigo Battaglia, mediocentro defensivo de 28 años que pertenece también al Sporting de Portugal, con el que acaba contrato en 2023. De origen argentino y pasaporte italiano, el Betis ya negoció con Battaglia hace dos veranos, justo cuando arribó su compañero William Carvalho. Sin embargo, el pivote nacido en Morón (Argentina) no ofrecería el rendimiento inmediato que solicita el Betis para su zona ancha, después de haberse roto el ligamento cruzado hace poco más de un año y, tras haberse recuperado este temporada, haber sufrido unas molestias en la rodilla que le habrían apartado de los terrenos de juego durante otras seis jornadas de la Liga Nos, reapareciendo este último fin de semana en una convocatoria de Silas.

Diferente es el caso de otro de los pivotes que milita en la Liga NOS y que rastrea el Betis, tal y como ha podido conocer ED. Se trata del griego Andreas Samaris, de 30 años, que milita en el Benfica, donde no está contando con demasiado protagonismo. Sin haber debutado aún este año en Champions, acumula tan sólo 305' en la liga portuguesa, distribuidos en cinco partidos de los que tan sólo ha sido titular en tres de ellos. El último, 2' este pasado viernes ante el Boavista. Siendo habitual en los partidos de Copa, Samaris no descartaría cambiar de aires este mes de enero, siendo el Betis una de las opciones que maneja. En Heliópolis, sin embargo, disponen antes de otras prioridades, estando en el heleno en la recámara por si no salen.