El quirófano, el "último recurso" para Juanmi

No está siendo una temporada sencilla para Juan Miguel Jiménez López, más conocido como Juanmi. El de Coín cambió las tierras vascas por la orilla del Guadalquivir este pasado verano, al igual que lo hizo su compañero Sergio Canales un año antes. Sin embargo, y a diferencia del cántabro, la trayectoria del extremo con la elástica verdiblanca está siendo toda una pesadilla.



Con apenas 75 minutos disputados sobre el césped repartidos en dos encuentros sin goles ni asistencias, Juanmi no ha vuelto a disputar partido oficial desde el empate a cero frente a Osasuna, donde salió de inicio y fue sustituido en el minuto 68. Desde entonces, una talalgia que ha derivado en fascitis plantar le ha mantenido alejado de los terrenos de juego.



Son ya 11 los encuentros que el '7' se ha perdido, y su situación no ha mejorado desde entonces, por lo que los servicios médicos del club han optado por un método más intrusivo, haciendo que el futbolista pase por quirófano para tratar el problema.



El propio jugador ha publicado un tuit donde afirma que espera poder recuperarse de una vez por todas de estas dolencias que arrastra casi desde el inicio de temporada, además de agradece a la afición bética el apoyo que está recibiendo.





Tras intentar recuperarme por todos los medios, hemos decidido que lo mejor es pasar por el quirófano. Esperamos que sea la solución definitiva para acabar con esta lesión y poder estar lo antes posible ayudando al equipo. Gracias por vuestro apoyo! Musho Betis! ????????? pic.twitter.com/Xc3WQcT5Nh — Juanmi Jiménez (@juanmi9395) December 9, 2019

Según informa el club, se espera que el de Coín pase unas dos semanas de reposo. Tras este periodo, su reincorporación a los entrenamientos dependerá de la celeridad con la que avance la recuperación, sin llegar a marcar ningún tipo de fecha.