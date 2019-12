Doblas: "Es muy difícil que nazca otro Joaquín"

Hablar de Toni Doblas es hablar de cantera. De uno de esos niños que desde pequeño ha mamado el beticismo y que con esfuerzo y dedicación logró triunfar en el primer equipo de sus amores. Campeón de Copa del Rey con el cuadro heliopolitano, tuvo que emigrar y se convirtió en todo un trotamundos del fútbol. Ahora, ya con los guantes colgados, ha vuelto a su casa, a los orígenes, para emprender una nueva aventura como preparador de porteros de la cantera. Su misión ahora es formar a los Toni Doblas del futuro.

Pocos como él conocen los secretos mejor guardados del vestuario bético y pocos como él conocen al hombre del momento, un Joaquín del que asegura que, con los años, ha aprendido a "hacerlo todo bien". "Él está disfrutando de lo lindo ahora. Ahora lo hace todo bien, sabe cuándo arrancar, cuándo parar, sabe ir por dentro, tiene gol que antes le costaba más. Va a juguar hasta que él quiera. Cuando vea que se está arrastrando, se retirará. Él no vino aquí a arrastrase y ha demostrado que con simpatía también se puede ser un gran jugador", ha asegurado el de Bellavista en declaraciones a Andalucía Deporte de Canal Sur.

Para el ahora técnico de cantera, el portuense ha sabido adaptarse como nadie pero mantiendo su calidad intacta. "En la Fiore llegó a jugar de punta. Él siempre ha sido más pasador, pero tiene algo diferente. Ha ido reciclándose a medida que el juego lo requería. Cuando ha tenido que defender, lo ha hecho. Aguantaba con Setién corriendo toda la banda. Ahora que tiene más libertad y lo hace a la perfección".



Con 38 años, Joaquín se encuentra posiblemente en su mejor momento, algo que pone en valor Doblas. "Está a la altura de Cardeñosa, Esnaola, Bizcocho... Gente que ha hecho historia en el Real Betis Balompié. La gente dice: 'Tuve la suerte de jugar con Messi', pero el bético que ha jugado con Joaquín va a decir que no hay nada igual. Fue un acierto su retorno. Son símbolos del beticismo que hay que darle el valor que tiene a día de hoy, pero que no se olvide en el futuro. Es muy difícil que nazca un jugador como él".

Doblas ha recordado también su primera etapa en el club, en la que eran más alocados, pero en la que consiguieron grandes éxitos deportivos, como la Copa del Rey o la clasificación para la Champions. "Ese equipo que gana la Copa del Rey era muy 'traca'. Menos mal que no había redes sociales, porque si no nos hubiesen cogido en todos lados. Pero, sallo de noche, gallo de día".

Al margen de la actualidad verdiblanca, Doblas también ha sido noticia esta semana por haber resultado absuelto en el juicio por amaño en el 'Caso Levante-Zaragoza'. "Han sido ocho años. Para todo el mundo, lo que vende es que eres culpable. En mi caso, es un partido en el que no participo. En el que tiene que ganar pone más que el que ya se había salvado. Y lo que me extraña es que no hay gente de fútbol para juzgar este tipo de casos".