El regreso de Joaquín marcaría un hito en la Roja

Con seis goles en lo que va de temporada y posiblemente en uno de los mejores momentos de forma, Joaquín no quiere pensar en la retirada. Antes al contrario, el de El Puerto de Santa María planea renovar su contrato con el Betis por, al menos, una temporada más. Su ilusión parece no tener límite, hasta el punto de que no ha dudado en llamar a la puerta de Luis Enrique. No es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo hace dos temporada, aunque en aquella ocasión su gesto, pidiéndole al asturiano una camiseta de la selección española, tuvo más de guasa que de realidad.

Por aquél entonces, el Betis estaba, como ahora, en un gran momento de forma -con Bartra y Pau López entre los internacional- e iba lanzado a por una plaza en Europa de la mano de Setién. Joaquín, consciente de su edad, asumía que su tren había pasado. Pero, ahora, ese gusanillo parece que le ha vuelto a picar. Puede que el hecho de haber visto a compañeros como Villa, en su momento, o Cazorla, más recientemente, que tras una prolongada ausencia en la Roja volvieron a tener su oportunidad, el gaditano haya reactivado una vieja aspiración, la de borrar el mal sabor de boca que le dejó su despedida del combinado nacional. Su fallo en el penalti que dejaba a España fuera del Mundial de Corea ha sido un estigma con el que ha tenido que cargar siempre y quizás el lastre que lo alejó de la misma.

Pero, regresar a la selección sería algo histórico, marcaría un nuevo hito. Ningún jugador ha vestido la camiseta nacional con la edad del '17' verdiblanco. De hecho, el jugador más longevo en hacerlo fue el gallego Luis Suárez Miramontes, que se la enfundó por última vez en 1972 a los 36 años y 346 días.

Le sigue en esta tabla de jugadores más longevos el meta catalán Antonio Ramallets, a los 36 años y 318 días. De los jugadores en activo, Aduriz es el internacional de mayor edad en conseguirlo, llegando a jugar con 36 años y 240 días.

Pero si hay un espejo en el que se mira Joaquín ése es en el de Cazorla. El centrocampista asturiano de 34 años volvió a una citación casi cuatro años después de la última y un calvario de lesiones gravísimas mediante. El rendimiento del jugador del Villarreal, uno de los líderes indiscutibles de su equipo, llevó a Luis Enrique a citarle de nuevo.