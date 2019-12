A Claudio Pizarro le separó del Betis... unas copas de pisco sour

A sus 41 años Claudio Pizarro es un mito de la Bundesliga y del fútbol mundial. Con seis Bundesligas, una Champions, un Mundial de clubes, seis copas alemanas... acumula un palmarés al alcance de pocos al que se unen sus 85 internacionalidades con Perú.

Sin embargo, tal vez no habría pasado a la historia del fútbol alemán, donde lleva jugando veinte años -salvo una breve estancia en el Chelsea-, si no se hubiera 'entrometido' una noche de 'fiesta'. El manager general de Werder Bremen, Jürgen L. Born, reconocía en una entrevista que tuvo que beber "toneladas de pisco sour", un cóctel peruano, con el padre del jugador para convencerlo de que aceptara la oferta del Werder Bremen cuando el Betis lo tenía casi atado.

Pizarro estuvo vinculado en su momento con el equipo verdiblanco, pero no que el fichaje estuviera tan cerca. Tanto que, según aseguran, había un acuerdo verbal ya cerrado. "No estuve allí, pero me enteré. Los dos hablaron sobre mí y mi contrato y aparentemente pasaron una noche muy agradable", reconoce el propio Claudio Pizarro en una entrevista con Transfermakrt, donde admite las negociaciones con el Real Betis: "El Betis estaba interesado, pero no sé si hubo un contrato preliminar. Yo todavía no había firmado nada".

Eso le permitió fichar por el Werder Bremen y dejar a la Liga española sin un futbolista de leyenda, cuya gran ambición era recalar en Europa. "Tenía 20 años en ese momento y escuché mucho a mi padre y a mi asesor. Ambos me dijeron que el Werder Bremen tenía una buena organización, que era muy importante para los alemanes y que estos cumplían lo que firmaban. Es por eso que opté por el Werder".

Actuamente vive su tercera etapa en este equipo, al que llegó en 1999 y regresó en 2008 y en 2015, entre medias también ha jugado en dos etapas en el Bayern Múnich y un año en el Colonia. Con el Chelsea de Mourinho sólo estaría la campaña 07/08.