Joel Robles: "No debemos dejar escapar este momento"

El Betis de Rubi tratará de cerrar el año lo más cerca posible de las posiciones europeas. Tras las tres victorias consecutivas ante Valencia, Mallorca y Athletic, el conjunto verdiblanco visita a un hundido Espanyol en busca de hacer un 12 de 12 en liga, algo que no lograba desde abril de 2018 con Setién a la cabeza, cuando encarrilaron las victorias ante Espanyol (3-0), Getafe (0-1), Eibar (2-0), Girona (0-1) y Las Palmas (1-0).

Antes de su viaje hasta Barcelona, el cancerbero del club de Heliópolis Joel Robles ha concedido una entrevista para El Pelotazo de Canal Sur Radio, donde ha asegurado que "hay que tener humildad porque el partido del domingo no va a ser fácil". Sobre el RCD Espanyol afirma que "va a suponer una prueba mental muy imporante" y que el equipo no debe "dejar escapar este momento" ya que "la cosa ahora ya se ha puesto donde se tiene que poner".

Cuestionado sobre la reacción del equipo ante el mal comienzo de campaña, el portero asegura que "hubo una conversación entre todos, constructiva y positiva. Tanto el míster como los jugadores buscamos la manera de poder ayudar al equipo. Fue un momento en el que todos teníamos que ceder un poco y así fue. La plantilla dio un paso adelante en personalidad y cada uno vio que debía dar más de sí. Externamente se dijeron cosas que fueron una falta de respeto hacia Rubi y no se lo merecía. Él está de siete de la mañana a siete de la tarde en la ciudad deportiva".

Tras su primer hat-trick como profesional, Joaquín ha acaparado todos los focos de la victoria ante el Athletic, e incluso la afición llegó a pedir su convocatoria para la absoluta, algo con lo que Joel concuerda: "Si sigue a este nivel debería estar en la pelea por estar en la selección".

El getafense coincidió con José Antonio Reyes en su etapa en el Atlético de Madrid, de quien guarda un muy buen recuerdo: "Era la alegría del vestuario y dio un rendimiento muy bueno en el Atlético. Quique Sánchez Flores lo entendió bien y nos dio muchas cosas al equipo. Sólo puede decir que descanse en paz y que lo echamos mucho de menos".

La temporada pasada Joel estuvo a la sombra de Pau López casi toda la temporada, por lo que el guardameta tuvo una conversación con el entrenador Quique Setién: "hablé con él, cara a cara, pero sin cabreos. Yo soy de los que piensa que hay que ir de cara con el entrenador, ser sincero y hay que decirle lo que uno piensa, aunque sea a solas, no delante del grupo porque hay entrenadores que lo consideran una falta de respeto. Hay que decir lo que se piensa, cosas positivas. Yo cuando hablé con Setién me quedé a gusto y acabé jugando, no digo que por esa conversación, pero seguro que tu rendimiento puede mejorar cuando se habla claramente. Setién hizo cosas muy buenas en el Betis y hay que valorarlo, metió al equipo en Europa, pero ya es pasado. Ahora hay que centrarse en Rubi, que se merece ese respeto".

Por último, Joel recuerda que en un punto concreto de su carrera estuvo a punto de firmar por el eterno rival de los verdiblancos: "Estábamos en un momento para dar el salto, en negociaciones con el club para una mejora de contrato justo el año que firmamos el contrato profesional. Hubo contactos con el Sevilla, no sé decirte si para dar un paso más o un paso menos, pero hubo contactos y ofertas de otros equipos. Decidí quedarme en el Atlético de Madrid, incluso ganando menos dinero, porque se lo merecían por todo lo que me habían dado".