Borja Iglesias: "Me he visto bien; los pitos los esperaba"

"Ha sido un partido intenso. Ellos han planteado un juego directo y al principio nos ha costado un poco; en la segunda mitad hemos estado mejor y hemos tenido ocasiones para hacer el segundo gol", comenzó diciendo tras el Espanyol-Betis (2-2) Borja Iglesias.

El 'Panda'', a quien Rubi dio la titularidad, reconoció que "tenía ganas" y que "llevaba tiempo esperando la oportunidad". "He estado bien, he trabajado y he podido marcar, así que contento por ello. ¿Los pitos? Han sido como se esperaba... Después de una salida difícil, es normal que la gente lo exprese como lo sienta y lo respeto. Estoy agradecido y les deseo lo mejor".

Finalmente, y pese al empate, el gallego destacó que ve al Betis "en buena dinámica para afrontar la eliminatoria de Copa y cerrar el año" enfrentándose "a un equipo muy potente". "El equipo está con confianza y con ganas de segur creciendo", finalizó.