Espanyol 2-2 Betis: La bofetada perica despierta al Panda, pero no al Betis

Visitaba el Betis la 'novena provincia' para medirse a un Espanyol colista en el RCDE Stadium. Una casa en la que los verdiblancos no fueron recibidos, precisamente, con las manos abiertas, como suele ser costumbre cuando viajan por Cataluña.

Todo lo contrario, los pericos, en una preocupante situación deportiva, generaron un ambiente hostil en Cornellà, canalizándolo contra la figura de Rubi y de Borja Iglesias, quien recibió una sonora pitada siempre que tocó el balón.

No repararon en detalles los espanyolistas. Una encerrona en toda regla en la que los blanquiazules intentaron evitarse la mayor presencia posible de aficionados béticos en la grada, de ahí que, también, pusieran el precio de las entradas a la afición visitante muy por encima de lo que es habitual. La estrategia no distrajo a Rubi, quien, en su retorno a la que fue su casa hasta hace muy poco, alineó un once con varios cambios con respecto al equipo de la jornada anterior, frente al Athletic.

A la ausencia del sancionado Guardado, sumó las de Édgar, Lainez y Loren, entrando en el equipo Mandi, quien ya había cumplido su castigo por acumulación de amonestaciones; Fekir, tras recuperarse de su lesión; Kaptoum y Borja Iglesias, a quien el técnico catalán quiso recuperar para la causa, utilizando la animadversión de la grada perica como una bofetada de realidad que despertara al 'Panda' de su letargo goleador.

Y no le salió mal la jugada, de inicio, a Rubi, pues Borja Iglesias convirtió en el 0-1 la pitada que le dedicó la afición perica cada vez que tocaba la pelota. Además, muy pronto, en el 4'; prácticamente en la primera llegada clara del Betis al área defendida por Diego López. Internada de Álex Moreno por la banda izquierda y balón al área que el 'Panda' cabeceó a gol, llevando el silencio a la grada del RCDE Stadium.

Un auténtico jarro de agua fría para los pericos, desquiciados sobre el campo y excesivamente directos en su juego. Un partido bronco y trabado, con demasiadas faltas, que se fue calentando más de lo necesario, algo que poco a poco parecía jugar a favor del Betis.

Sin embargo, cuando mejor parecía que se le ponía a los verdiblancos, llegó el empate del Espanyol, por medio de Darder (19'). Un balón recibido en el centro del que el balear, sin que nadie le metiera la pierna, hizo un pasillo hasta la frontal, donde le pegó a gol ante la apatía del entramado defensivo del Betis. Un tanto que dio alas a los pericos y que supuso un punto de inflexión en la primera mitad, pareciendo hasta ese momento que los béticos estaban sabiendo jugar a favor con la ansiedad blanquiazul.

Nada que ver con la realidad, acumulando demasiados hombres en el centro del campo ambos conjuntos, siendo el bético Kaptoum, quizá, el gran error inicial de Rubi en su once.

Canales, con mayor rigor táctico, y Joaquín intentaban de darle algo de circulación al juego bético, ante la negativa del Espanyol. Se rehizo tímidamente el Betis a la media hora de partido, intentando llevar algo de peligro por el costado zurdo. En el 33', una buena acción de Fekir, que tiró a puerta previo caño a un zaguero. Diego López la blocó sin problemas.

Tras ello llegarían los mejores minutos locales, con más carácter que juego. En el 35', un balón comprometido de Joel a Emerson que presionó bien Darder, y en el 37' un córner que cabeceó Calleri a puerta, despejándolo Borja Iglesias.

Buscaba la remontada el Espanyol, y llegó en el 40', por medio de Bernardo, quien remachó un rechace de Joel previo disparo de Didac, quien luego pudo entorpecerlo bajo palos. El VAR, en cambio, dio el gol por bueno.

Así llegó el Betis a la segunda mitad, después de una mala primera parte de fútbol en la que no supo aguantar la ventaja. Tras el paso por vestuarios, un mayor control del balón por parte de los verdiblancos, siendo sustituido con molestias Fekir, por Lainez, poco antes de la hora de juego. Bernardo, en el 60', avisó de nuevo, cruzando demasiado su cabezazo.

En el 65', Rubi dio entrada en el terreno de juego a Tello, por Mandi, pasando a una defensa de cuatro y demostrando claramente el técnico catalán que su intención era la de ir a por el partido. Y resultó efectivo el cambio, pasando el Betis a un 4-2-3-1 en el que Canales se mostró mucho más ofensivo que durante la primera mitad, abriendo junto a Lainez el campo.

En el 67', un buen disparo de Cristian Tello que se colaba por la escuadra obligó a Diego López a estirarse, evitando el empate bético. Algo que le resultó totalmente imposible un minutos después, cuando Bartra llevó la igualada al marcador, después de que Feddal se la acomodara en el segundo palo.

Cambio de idea

Resultó efectivo el cambio de dibujo, vislumbrándose un Betis mucho más vertical que, como durante la primera mitad, se mostraba bastante más peligroso por la izquierda, con las subidas de Álex Moreno.

No por ello, se amilanó el Espanyol, llegando la hora de Joel Robles en el minuto 70. El cancerbero madrileño tiró de reflejos para detener un lanzamiento de Darder desde la frontal, después de que el balón le cayera previo despeje de Bartra. Sería de nuevo Joel, en el 78', el que evitaría que Ferreyra en el área consiguiera adelantar al conjunto perico.

Ninguno de los dos quería el empate, siendo el Betis, quizá, el que daba muestras de un mayor control del balón, tirando los barceloneses de arreones y un enorme esfuerzo.

En el epílogo, puso toda la carne en el asador Rubi, dándole entrada a Loren por un fatigado Joaquín Sánchez, que a sus 38 años luchó durante 80 minutos cada balón como si fuera el último. Tuvo Tello el triunfo en el 88', tirando de piernas en una contra en la que se impuso a un cansado Bernardo, intentando picar el balón ante la salida de Diego López, que acabó tocándola para que salga escupida cerca de la portería.

Fue el Betis claro dominador del partido durante el tramo final, pidiendo Machín a los suyos que tuvieran cabeza. Finalmente, la victoria no fue posible, resistiéndose la cuarta consecutiva a los de Rubi.

Ficha técnica

2 - RCD Espanyol: Diego López; Víctor Gómez, David López (Naldo, min.63), Bernardo, Calero, Dídac; Marc Roca, Granero (Iturraspe, min.76); Darder; Campuzano (Ferreyra, min.69) y Calleri.

2 - Betis: Joel; Mandi (Tello, min.65), Bartra, Feddal; Emerson, Canales, Kaptoum, Álex Moreno; Fekir (Lainez, min.62), Joaquín (Loren, min.83) y Borja Iglesias.

Goles: 0-1, min.4: Borja Iglesias; 1-1, min.19: Darder; 2-1, min.41: Bernardo; 2-2, min.68: Bartra.

Árbitro: Cuadra Fernández (comité madrileño). Amonestó a Granero (min.15), Calero (min.31), Feddal (min.80), Bernardo (min.85), Machín (min.93) y a Ferreyra (min.93).

Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 22.248 espectadores.